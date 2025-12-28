ETV Bharat / state

फायदे का सौदा है मधुमक्खी पालन, फरीदाबाद में शहद की इतनी सारी वैरायटी देख दंग गए लोग, महिला किसान गीता ने बताई खासियत

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में सरस मेले में लगे अलग-अलग तरह के शुद्ध देसी हैंडमेड प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं. जिसे लोग खुश होकर खरीद रहे हैं. यह प्रोडक्ट बाजारों में मिलने वाले प्रोडक्ट से एकदम अलग है. क्योंकि यह प्रोडक्ट कड़ी मेहनत से घर में बनाए गए हैं. वहीं, फतेहाबाद से आई महिला गीता देवी ने भी शुद्ध शहद की स्टॉल लगाई हुई है. इस शहद की खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है. इस प्रोडक्ट में 6 तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी. इनका पूरा परिवार मधुमक्खी पालन से आज लाखों रुपये कमा रहा है. शहद की इतनी सारी वैरायटी: ईटीवी भारत से बातचीत में गीता देवी ने बताया कि "मेरा पूरा परिवार मधुमक्खी पालन में लगा हुआ है और यह काम हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं. हम बिना मिलावट के शहद बनाते हैं. जिसमें तुलसी शहद, अजवाइन शहद, सरसों फुल शहद, गुलाटी शहद, सौंप शहद, जंगली वाइल्ड शहद शामिल है. हम खुद ही मधुमक्खी से इस शहद को तैयार करते हैं. हालांकि इस काम में मेहनत भी है. देखरेख के साथ-साथ खर्च भी है. लेकिन इसके बावजूद भी हमारा काम बढ़िया चल रहा है". कड़ी मेहनत के बाद तैयार होता है शुद्ध शहद: गीता ने बताया कि "अलग-अलग शहद बनाने की अलग-अलग प्रक्रिया होती है. जैसे तुलसी का शहद हमें बनाना है, तो इसके लिए हम अपने मधुमक्खियों को राजस्थान ले जाते हैं. जहां पर जंगली तुलसी के बहुत सारे पौधे होते हैं. उसके बाद हम वहां अपनी मधुमक्खियों को छोड़ देते हैं. वह मधुमक्खी तुलसी के पौधे से उसका रस चूसती है और फिर वापस अपने छत्ते में आ जाती है. एक महीने बाद तैयार होता है शहद: इस प्रकार से यह प्रक्रिया एक महीने तक चलती रहती है. जिसके बाद हम मधुमक्खी को वापस अपने घर पर ले आते हैं. फिर हम उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद तैयार करते हैं और इसी प्रकार से जहां जिस फ्लेवर का हमें शहर चाहिए. उस पौधे के पास हम अपनी मधुमक्खी को लेकर जाते हैं. यह प्रक्रिया 1 महीने तक चलती है. इसके लिए हम मधुमक्खियों को लेकर अलग-अलग शहर जाते हैं". क्या आपने देखी है शुद्ध देसी शहद की इतनी सारी वैरायटी (Etv Bharat) शहद बनाने की प्रक्रिया: गीता ने बताया कि "यदि हमें आज मीन का शहर चाहिए, तो जिस राज्य में भी आसमान की खेती होती है. वहां पर हम मधुमक्खियों को लेकर जाते हैं. इसी प्रकार से एक महीने तक मधुमक्खी को वहां रखते हैं. जिसके बाद शहद तैयार हो जाता है. अपने घर पर हम मधुमक्खी को ले आते हैं और मधुमक्खी के छत्तों से शहद को निकलते हैं. फिर उसे सूती कपड़े के जरिए छानते हैं. इस प्रकार से हमारा शहद तैयार हो जाता है. जिसमें कोई भी मिलावटी चीज नहीं होती है".