MSP पर मूंग की खरीद में देरी से नाराजगी, किसान महापंचायत के बाद आरएलपी ने भी की यह मांग
एमएसपी पर मूंग की खरीद में देरी को लेकर किसान नेताओं और विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए हैं.
Published : November 11, 2025 at 7:24 PM IST
जयपुर: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग की सरकारी खरीद नवंबर के दूसरे हफ्ते तक शुरू नहीं होने के बाद राजस्थान का किसान वर्ग नाराज हो रहा है. किसान महापंचायत के संयोजक रामपाल जाट ने कहा कि मूंग खरीद के मामले में कंगाली में आटा गीला की कहावत चरितार्थ हो रही है. रामपाल जाट ने कहा कि मौसम की मार के कारण पहले मूंग की उपज में काफी नुकसान हो चुका है. अब 8768 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर किसान उपज को बेचने की जगह प्रति क्विंटल पर 2100 रुपए का घाटा उठा रहा है. किसान महापंचायत की मांग है कि सरकार इस दिशा में ध्यान दे.
'किसान के घाटे पर भी सो रही सरकार': रामपाल जाट ने कहा कि सरकार की ढीलाई के कारण श्रेष्ठ गुणवत्ता का मूंग भी किसान की घाटे की भरपाई नहीं कर पा रहा है. सरकार ने तय तारीख के बावजूद अभी तक मूंग की सरकारी खरीद शुरू नहीं की है. उन्होंने पूछा कि जब किसान का घाटा लगातार बढ़ रहा है, तो सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? जाट ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के राज में भी किसान को अपनी मूंग की उपज को घाटे में बेचनी पड़ रही है. रामपाल जाट ने कहा कि राजस्थान मूंग उत्पादन में देश में सबसे आगे है और देश की इस उपज का आधा हिस्सा इसी प्रदेश में उगाया जाता है.
हनुमान बेनीवाल भी हुए नाराज: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी मूंग खरीद के मामले को लेकर एक्स पर लिखा कि हर साल 1 नवम्बर से एमएसपी पर मूंग खरीद शुरु हो जाती है. मगर दुर्भाग्य से इस साल सरकार एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है. मजबूरी में किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों में बेचनी पड़ रही है. बेनीवाल ने कहा कि सरकार के ऐसे रवैए के कारण एमएसपीनीति पर किसानों का भरोसा कमजोर होता जा रहा है और निजी व्यापारी कम दामों पर उपज खरीद कर किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे है. चूंकि इस साल जब उपज लेने का समय आया, तब बारिश हो गई इस कारण मूंग के रंग में भी परिवर्तन हुआ है.
'आधी कीमत पर बेचनी पड़ रही फसल': आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने मांग की है कि मूंग क्रय करने के मापदंडों में राहत देते हुए जल्द से जल्द एमएसपी पर मूंग की खरीद शुरू की जाए. उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करनी की बात करती है, मगर एमएसपीपर खरीद समय पर शुरू नहीं होने के कारण किसानों को मजबूरी में एमएसपी से आधी कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है. उससे यह लग रहा है कि सरकार की ओर से किसानों की आय दोगुनी करने का दावा केवल और केवल जुमला है.
भाजपा सरकार भूली अपना वादा-जूली: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मामले में आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों को झांसा देने के लिए घोषणा पत्र में मूंगफली, मूंग, उड़द समेत कई दलहन और तिलहन की एमएसपी पर खरीद और कोटा दोगुना करने की बात कही थी. अब हालात ये हैं कि बीकानेर और जोधपुर संभाग में किसान इनकी खरीद को लेकर परेशान हो रहे हैं और कम दाम में फसल बेचने को मजबूर हैं. जूली ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों से किया अपना वादा भूलकर व्यापारियों की मदद करने में मस्त है.
सरकार ने किए थे दावे: सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक का कहना है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है. मंत्री ने बताया कि मूंग की खरीद के लिए पंजीकरण जारी है. उन्होंने यह भी बताया कि इस बार खरीद केंद्रों पर दलालों और बिचौलियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. किसानों की मेहनत का फल सीधे उन तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र की व्यवस्था की गई है. इससे पारदर्शी तरीके से खरीद हो सके. मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद है कि किसानों को खरीद केंद्रों पर किसी असुविधा का सामना न करना पड़े.
वहीं इस मामले पर सीकर कृषि मंडी के उप रजिस्ट्रार महेंद्र पाल ने बताया कि विभाग की ओर से समर्थन मूल्य खरीद की प्रारंभिक सभी तैयारी की जा चुकी है. मुख्यालय से आदेश जारी होते ही खरीद शुरू करवा दी जाएगी.