लखनऊ में पपी डॉग की हत्या; शव को पेड़ से लटकाया, NGO ने दर्ज कराई शिकायत

लखनऊ : राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने एक पपी डॉग की हत्या कर दी. अज्ञात लोगों ने उसके शव को जमीन से करीब 10 फीट की ऊंचाई पर एक पेड़ की टहनी से लटका दिया. मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने पशु प्रेमी संस्था को दी. जिसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.









संस्था की सदस्य चारु खरे ने बताया कि पपी डॉग को फंदा लगाकर मारा गया है. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. उन्होंने बताया कि ​संस्था की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की गई है. संस्था के सदस्यों का कहना है कि यह कृत्य न केवल अमानवीय है, बल्कि कानूनन गंभीर अपराध भी है. उन्होंने दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाने की मांग की है.