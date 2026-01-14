लखनऊ में पपी डॉग की हत्या; शव को पेड़ से लटकाया, NGO ने दर्ज कराई शिकायत

लखनऊ में पपी डॉग की हत्या; शव को पेड़ से लटकाया, NGO ने दर्ज कराई शिकायत
इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचान की कोशिश की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 9:16 PM IST
लखनऊ : राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने एक पपी डॉग की हत्या कर दी. अज्ञात लोगों ने उसके शव को जमीन से करीब 10 फीट की ऊंचाई पर एक पेड़ की टहनी से लटका दिया. मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने पशु प्रेमी संस्था को दी. जिसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
संस्था की सदस्य चारु खरे ने बताया कि पपी डॉग को फंदा लगाकर मारा गया है. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की गई है. संस्था के सदस्यों का कहना है कि यह कृत्य न केवल अमानवीय है, बल्कि कानूनन गंभीर अपराध भी है. उन्होंने दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाने की मांग की है.
इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है. आस-पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचान की कोशिश की जा रही है.
पारा में हुआ था यह मामला : पारा थाना क्षेत्र में कुत्ते को गोली मारने के आरोपी को हिरासत में लिया था. आरोप था कि बीते गुरुवार को सेना में नायब सूबेदार पद से रिटायर आरोपी ने कुत्ते पर अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से दो राउंड फायरिंग कर दी थी. एक गोली कुत्ते के गले में फंस गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. एनजीओ और स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था.
