कठपुतली दीदी किरण मोइत्रा की कहानी, लोककला को जीवित रखने किया संघर्ष, बिना सरकारी मदद फैला रहीं जागरुकता
कठपुतली दीदी किरण मोइत्रा ने छत्तीसगढ़ की पुरानी लोककला को जीवित रखा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2025 at 3:14 PM IST
बलौदाबाजार-भाटापारा : राज्योत्सव के मंच पर विशाल कठपुतलियां थिरकती नजर आईं. ये कठपुतलियां अमिताभ बच्चन और राजा और रानी के रूप में थीं. जैसे ही कठपुतलियां मैदान में आईं वैसे ही मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. बच्चे खुशी से उछल पड़े, महिलाओं की खुशी का ठिकाना ना रहा और बुजुर्ग भी कठपुतलियों के साथ तस्वीरें लेने लगे. लेकिन जो कठपुतलियां पूरे माहौल को खुशी में बदल रहीं थी, उन्हें मंच तक लाने के पीछे कड़ी मेहनत छिपी है. ये कठपुतलियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को आगे ले जाने का एक जरिया भी हैं. जिसे मोबाइल के इस आधुनिक युग में जीवित रखा है किरण मोइत्रा ने.
कौन हैं किरण मोइत्रा : किरण मोइत्रा कठपुतली एवं नाट्य कला मंच बिलासपुर की निदेशक हैं. ETV भारत के संवाददाता ने उनसे बलौदाबाजार के राज्योत्सव स्थल पर विशेष बातचीत की. इस चर्चा में उन्होंने अपने 25 साल के संघर्ष, परिवार की विरासत, लोककला के प्रति समर्पण और नक्सल क्षेत्रों में किए गए सांस्कृतिक अभियानों को विस्तार से साझा किया.
सास ने बीज बोया, मैंने पेड़ बनने का जिम्मा लिया : किरण मोइत्रा के शब्दों में उनकी इस कला यात्रा की शुरुआत 1999 में हुई. किरण की माने तो उनकी सास इस कला की असली जननी थीं. उन्होंने ही घर में छोटी कठपुतलियां बनाकर गांव-गांव जाकर बच्चों को दिखाना शुरू किया था. तब न कोई मंच था, न संसाधन. बस एक जुनून था कि हमारी लोककला जिंदा रहनी चाहिए.
शादी के बाद सास का निभाया साथ : साल 2000 में जब किरण की शादी हुई, तो उन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया. शादी के बाद जब उन्होंने देखा कि उनकी सास दिन रात इस काम में लगी रहती हैं. तो उन्हें लगा कि ये कला नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है. इसके बाद उन्होंने इस कला की जिम्मेदारी ले ली. 25 साल बाद ये छोटा पारिवारिक प्रयास छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत बन चुका है. किरण मोइत्रा के कठपुतली मंच ने ना सिर्फ प्रदेश के लगभग हर जिले में प्रदर्शन किया है, बल्कि दूर दराज गांवों में जाकर सामाजिक संदेश भी दिए हैं.
हर कठपुतली मेरे लिए एक जीवित किरदार है. जब मैं एक कठपुतली बनाती हूं, तो उसके साथ महीनों जीती हूं. उसका नाम रखती हूं, उसके हाव भाव सोचती हूं. मेरे लिए वो लकड़ी का पुतला नहीं, एक कहानी है - किरण मोइत्रा, निदेशक, कठपुतली एवं नाट्य कला मंच
किरण मोइत्रा के मुताबिक राज्योत्सव में उन्होंने जिन कठपुतलियों को प्रदर्शित किया,उनमें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही अमिताभ बच्चन की विशाल कठपुतली. हमने सोचा कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे बच्चे तुरंत कनेक्ट करें. अमिताभ बच्चन के किरदार ने यह काम कर दिया. बच्चे उनके पास जाकर फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लग गए. किरण मोइत्रा के मंच की विशेषता ये है कि वो कठपुतलियों के जरिए सामाजिक विषयों को भी प्रस्तुत करते हैं. इनमें नशा मुक्ति, बाल विवाह, महिला शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रमुख हैं.
नक्सल क्षेत्र में भी पहुंची लोककला : किरण मोइत्रा की कहानी सिर्फ कला नहीं, साहस की भी मिसाल है. उन्होंने ETV भारत को बताया कि करीब तीन साल पहले उन्हें बस्तर और कांकेर के नक्सल प्रभावित इलाकों में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था. पहले तो डर लगा, लेकिन फिर सोचा अगर हमारी कला वहां नहीं जाएगी, तो बदलाव कैसे होगा. किरण मोइत्रा ने बताया कि जब उनकी टीम ने बस्तर के छोटे गांव में बेटी पढ़ाओ पर कठपुतली नाटक किया, तो बच्चों और महिलाओं का उत्साह देखकर दिल भर आया. जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र की महिलाओं ने ये कहा कि वे अब अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगी, तब महसूस हुआ कि कला सिर्फ रंगमंच नहीं, समाज सुधार का औजार भी है. कठपुतलियों की प्रस्तुतियों के दौरान उन्हें नक्सल क्षेत्रों में लोगों का जबरदस्त सहयोग मिला. गांव के बच्चे उन्हें कठपुतली वाली दीदी कहकर पुकारते हैं.
25 साल का संघर्ष और सम्मान : किरण ने कहा कि उनके सफर में कई बार आर्थिक मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. कई बार ऐसा हुआ कि ट्रेन का किराया नहीं था, तो साइकिल से गांव चले गए. कई बार किसी स्कूल या पंचायत भवन में सोना पड़ा.लेकिन दर्शकों की तालियां सारी थकान मिटा देती थी. आज उनके मंच को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिल चुके हैं. लेकिन वो कहती हैं कि पुरस्कार तो मिलते रहते हैं, पर जब कोई बच्चा कहता है कि दीदी आपकी कठपुतली देखकर मैं भी कलाकार बनना चाहता हूं, तो वो सबसे बड़ा सम्मान होता है.
राज्योत्सव 2025 में दिखा 25 साल की मेहनत का नतीजा : बलौदाबाजार जिला स्तरीय राज्योत्सव में जब बिलासपुर से आई कठपुतलियां मंच पर पहुंचीं, तो वहां मौजूद हजारों लोग मंत्रमुग्ध रह गए. राजा-रानी, अमिताभ बच्चन और वीरा की कठपुतलियों ने दर्शकों को बांधे रखा. बच्चे सेल्फी लेने में व्यस्त थे, महिलाएं मुस्कुरा रही थीं, बुजुर्ग सिर हिला रहे थे,मानो सबके भीतर बचपन फिर लौट आया हो. जिला प्रशासन ने भी इस पहल की सराहना की. एक अधिकारी ने कहा किरण मोइत्रा और उनकी टीम ने राज्योत्सव में एक अनोखा रंग भर दिया है.यह दिखाता है कि पारंपरिक कला आज भी नई पीढ़ी को छू सकती है.
लोककला है हमारी जड़ : किरण मोइत्रा मानती हैं कि आज के डिजिटल युग में लोक कला को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है. आज के बच्चे मोबाइल पर कार्टून देखते हैं, लेकिन कठपुतलियों को नहीं. मैं चाहती हूं कि कठपुतली मंच को टेक्नोलॉजी से जोड़ूं, ताकि हम इसे स्कूलों और सोशल मीडिया पर भी ले जा सकें. उनकी योजना है कि आने वाले सालों में बच्चों के लिए कठपुतली वर्कशॉप शुरू करें, जहां वे खुद कठपुतलियां बनाना और नाटक तैयार करना सीख सकें.
कठपुतली सिर्फ खेल नहीं, संस्कृति की पहचान : किरण मोइत्रा बताती हैं कि छत्तीसगढ़ में कठपुतली कला की जड़ें बहुत गहरी हैं. पहले यह लोकगीतों और लोककथाओं के साथ गांव-गांव में चलती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह परंपरा खत्म होती गई. हमने इस परंपरा को फिर से जीवित करने का बीड़ा उठाया.अब हमारे कार्यक्रमों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं एक साथ बैठते हैं.वहीं पुराना सांस्कृतिक मेल फिर से महसूस करते हैं. उनका मानना है कि कठपुतली कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज की आत्मा है. यह हमें हमारी मिट्टी से जोड़ती है.यही हमारी असली पहचान है.
कठपुतली के जरिए समाज को संदेश : किरण कहती हैं कि हमारी कठपुतलियां सिर्फ नाचती-गाती नहीं, बोलती भी हैं. वे समाज को आईना दिखाती हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं. उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशामुक्ति, बाल विवाह, स्वच्छ भारत मिशन और गुड टच-बैड टच जैसे विषयों पर सैकड़ों प्रस्तुतियां दी हैं.
हम कोशिश करते हैं कि सरकार की हर योजना, चाहे वह स्वच्छता अभियान हो या स्वास्थ्य जागरूकता, उसे लोगों की भाषा में कला के माध्यम से समझाया जाए. क्योंकि जो बात नेता या अधिकारी एक घंटे में भाषण से कहते हैं, वहीं बात कठपुतली सिर्फ 10 मिनट में समझा देती है. लोग इसे लंबे समय तक याद रखते हैं - किरण मोइत्रा, निदेशक, कठपुतली एवं नाट्य कला मंच
25 साल का संघर्ष और एक अधूरा सपना : किरण मोइत्रा भावुक होकर बताती हैं. हमने इस कला के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी, लेकिन शासन से अब तक कोई सहयोग नहीं मिला. मैंने छोटे अधिकारी से लेकर विधायक, मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक को पत्र लिखा, लेकिन आज तक किसी ने हमारी पुकार नहीं सुनी. हमने कई बार सहायता की गुहार लगाई कि सरकार हमें एक ‘कठपुतली घर’ दे दें. जैसे लाइब्रेरी या प्रयोगशालाएं होती हैं, वैसा ही एक प्रशिक्षण केंद्र जहां लोग आकर इस कला को सीख सकें और रोजगार पा सके.अब तो 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन हम अब भी हर शो अपने पैसे से करते हैं. कलाकारों को मानदेय नहीं मिलता, यात्रा खर्च तक खुद उठाना पड़ता है. फिर भी हम इसे जारी रखे हुए हैं क्योंकि यह सिर्फ पेशा नहीं, हमारी पहचान है.
हर कठपुतली हमारे हाथ से बनती है.लकड़ी, कपड़ा, रंग और धागे का इस्तेमाल होता है. हर पुतला हमारे परिवार का सदस्य जैसा है. इन्हें तैयार करने में हफ्तों का वक्त लगता है. कभी रात भर जागना पड़ता है, कभी बच्चों के स्कूल टाइम में रंग भरना पड़ता है.हमारी टीम में स्थानीय युवा भी शामिल हैं, जिन्हें हम प्रशिक्षण देते हैं. मेरा सपना है कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में ऐसे 5-5 कलाकार तैयार हो, जो अपनी कठपुतलियों से समाज को जोड़ें- किरण मोइत्रा, निदेशक, कठपुतली एवं नाट्य कला मंच
प्रशिक्षण के लिए बस चाहिए जगह : किरण मोइत्रा के मुताबिक उन्होंने इस कला से बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन जो सम्मान और प्यार मिला, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है. जब कोई बच्चा कहता है कि दीदी, आपकी कठपुतली बहुत अच्छी लगी', तो लगता है कि सारी मेहनत सार्थक हो गई. किरण ने ETV भारत के माध्यम से सरकार से अपील की है कि उन्हें कोई आर्थिक लाभ नहीं चाहिए, बस एक जगह मिल जाए जहां वो प्रशिक्षण दे सकें, अपनी कठपुतलियां रख सकें और आने वाली पीढ़ी को यह विरासत सौंप सकें.
सांस्कृतिक धरोहर की सशक्त मिसाल : बलौदाबाजार जिला स्तरीय राज्योत्सव ने इस बार यह साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, यहां की लोककला, लोकनृत्य और परंपराएं अब भी जीवित हैं, क्योंकि किरण मोइत्रा जैसी महिलाएं इसे अपने जीवन का हिस्सा बना चुकी हैं. जैसे ही शाम हुई और मंच पर रोशनी बिखरी, एक बार फिर किरण की कठपुतलियां मंच पर जीवंत हो उठीं. कठपुतलियां मुस्कुरा रही थीं शायद इसलिए कि 25 साल के संघर्ष के बावजूद उनका जुनून आज भी वैसा ही है जैसा 1999 में था.
कठपुतलियां का रखती हैं खुद ध्यान : राज्योत्सव के मंच से उतरने के बाद जब किरण मोइत्रा ने अपनी कठपुतलियों को सावधानी से पैक किया. तो वे मुस्कुराईं और बोलीं.कठपुतलियां भले लकड़ी की हो. लेकिन इनमें हमारी आत्मा बसती है. जब ये मंच पर जाती हैं, तो मुझे लगता है जैसे मेरा दिल बोल रहा हो. उनकी टीम अगले महीने अंबिकापुर और रायगढ़ में प्रस्तुति देने वाली है. हर कार्यक्रम से पहले वे खुद कठपुतलियों को साफ करती हैं, कपड़े बदलती हैं. उन्हें फिर से मंच के लिए तैयार करती हैं.
लोक कला के संरक्षण की अपील - किरण मोइत्रा का मानना है कि अगर सरकार थोड़ी मदद करे, तो यह कला न सिर्फ जीवित रहेगी बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे सकती है. हमने देखा है कि नई पीढ़ी डिजिटल दुनिया में खोती जा रही है. अगर कठपुतली जैसे लोक माध्यम को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए, तो यह बच्चों को भी आकर्षित कर सकती है.हम कठपुतलियों को नचाते हैं, लेकिन असल में वे ही हमें जिंदा रखती हैं. वे हमारी संस्कृति की सांस हैं, जिन्हें हमें बचाना ही होगा.
कठपुतली नहीं बल्कि जीवित संस्कृति : कठपुतली दीदी किरण मोइत्रा की कहानी बताती है कि कला सिर्फ प्रदर्शन नहीं होती, यह समाज को जोड़ने का जरिया भी है. राज्योत्सव जैसे अवसर इस बात की याद दिलाते हैं कि अगर स्थानीय कलाकारों को मंच और सहयोग मिले, तो वे पुरातन संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं. साथ ही साथ बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी लोक कला की जड़ों से जोड़ सकते हैं.
