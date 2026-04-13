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डिजिटल युग में खोती उंगलियों की थाप,लकड़ी की थिरकती गुड़ियों और उन्हें बचाने वाले अनोखे 'पपेट मैन' की प्रेरक कहानी

कल तक राजा-महाराजाओं के दरबार की शान और गाँवों के चौपालों की जान रही 'कठपुतली' आज अपनों के बीच ही पराई हो गई है

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 11:44 AM IST

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Updated : April 13, 2026 at 12:31 PM IST

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वाराणसी: आज के डिजिटल शोर में, जहाँ मनोरंजन बस एक क्लिक की दूरी पर है, लकड़ी की इन बेजान गुड़ियों में जान फूँकने वाले हाथ थक रहे हैं.मिथलेश दुबे जैसे कलाकार केवल एक कला को नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और उन सामाजिक मूल्यों को बचा रहे हैं, जो कभी चौपालों की जान हुआ करते थे। यदि हमने आज अपनी इन लोककलाओं को संरक्षण नहीं दिया, तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें केवल किताबों के पन्नों या संग्रहालयों के शीशों में ही देख पाएंगी। समय आ गया है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें और इन उंगलियों की थाप को फिर से जीवित करें.

प्राचीन और प्रसिद्ध लोककला है कठपुतली

कठपुतली नाम से जाहिर है कि काठ से बनी पुतली जिसको बोलचाल में लकड़ी की गुड़िया भी कहते हैं. एक दौर ऐसा भी था जब देशभर में मनोरंजन के उतने साधन नहीं थे तो उस समय कठपुतली कला का जबदस्त क्रेज था. इसका नाम सुनते ही गावों कस्बों में क्या बच्चे क्या युवा क्या बुजुर्ग सभी खींचे चले आते थे. लेकिन जैसे जैसे एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया का दौर आधुनिक होते गया और ये कला गुम होते गई. आज के दौर में इस कला से जुड़े लोग अगली पीढ़ी तक इसको जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. इन्हीं में से एक हैं मिथलेश दुबे.

18 राज्यों में कर चुके सैकड़ों शो (Video Credit; ETV Bharat)

यूपी में अब 8 से 10 कलाकार ही बचे

जैसे काशी की गलियां और घाट अपनी विरासत को सहेजने के साथ आधुनिकता में भी ढलते रहते हैं. उसी तरह मिथिलेश भी बीते 27 साल से इस कला को संजोए कर रखे हुए हैं. ये कला आज के समय में राजस्थान के कुछ इलाकों में बची है जहां के नट समाज के लोग इसको पेशा बनाए हुए हैं. लेकिन बात यदि उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पर अब 8 से 10 कलाकार बचे हैं जो ग्लब्स कठपुतली कला को बचाए हुए हैं. ये कलाकार हाथों में दस्ताने के माध्यम से कठपुतली के जरिए अलग-अलग तरीके की कहानी सुनाते हैं और इस कला को संरक्षित करने का काम करते हैं, जिनमें से मिथिलेश भी एक है.

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मिथिलेश दुबे का जीवन परिचय (Photo Credit; ETV Bharat)

27 साल से मिथलेश कर रहे परफॉर्मेंस

ईटीवी भारत से बातचीत में मिथिलेश दुबे कहते हैं कि, पढ़ाई के दौरान ही वह 1984 में थिएटर से जुड़े. पिता बैंक में नौकरी करते थे जिसके कारण देश के कई शहरों में रहने का मौका मिला. साल 1999 के आसपास जब बंगाल में रहने को मिला तो उसी दौरान उन्होंने देखा कि कठपुतली कला धीरे-धीरे गायब हो रही है. लोग इनके बारे में कम जान रहे हैं तो फिर उनकी रुचि कठपुतली की कहानियों में हुई और उन्होंने इस कला को सीखा.

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कठपुतली के प्रकार (Photo Credit; ETV Bharat)

बंगाल के गुरु से सीखी कला की बारिकियां

मिथिलेश बताते हैं कि, इस कला की बारीकी उन्होंने बंगाल में अपने गुरु पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित स्वर्गीय सुरेश दत्त से सीखी. उनके नाटक में जीवन आधारित कहानी लोगों के मनोरंजन का विशेष केंद्र होती हैं और ये बहुत पसंद की जाती है. वर्तमान समय में उनकी टीम में 10 से 12 कलाकार हैं जो कहानियों को लोगों तक पहुंचने में मदद करते हैं. उनकी सभी कहानियां मुख्य रूप से समाज को एक नया संदेश देने का काम करती हैं और जागरूक करती है.

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संस्था बनाकर कला को सहेज रहे (Photo Credit; ETV Bharat)
जीवनी बनाने में साल भर का लगता समय हर कहानी के लिए मिथिलेश कठपुतली खुद बनाते हैं. एक छोटी कहानी को तैयार करने में 2 से 3 महीने का समय लगता है. वहीं यदि कोई जीवनी तैयार करनी हो तो सालभर से ज्यादा का भी समय लग सकता है. वर्तमान समय में वह लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जीवनी पर काम कर रहे हैं. इसके लिए वह उनके जीवन से जुड़े हुए अलग-अलग पात्रों को बना रहे हैं. उनकी रंगाई कर रहे हैं, उसके बाद उनके पात्रों पर प्रैक्टिस करेंगे. उन्होंने बताया कि एक कहानी तैयार करने में तीन से चार लाख रुपए तक का खर्च आता है.

कठपुतली के चार रूप
भारत में मुख्य रूप से चार तरीके की कठपुतली कला प्रचलित है. एक स्ट्रिंग यानी धागे वाली कठपुतली, जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है. दूसरी ग्लव्स वाली कठपुतली जो कि उत्तर प्रदेश की प्रचलित है. इसमें हाथ के दो उंगली अंगूठा और प्रथमा के जरिए ही पूरी कहानी को कठपुतली के मुखौटे को हाथ में पहनकर बताया जाता है. तीसरी शैडो कठपुतली जो कि दक्षिण भारत की फेमस कठपुतली कला मानी जाती है. इसमें परछाई यानि छाया के जरिए कठपुतलियां कहानी को बताती है. चौथी रॉड कठपुतली जो कि पश्चिम बंगाल में फेमस है.

देश के आधे राज्यों में कर चुके प्रदर्शन
मिथिलेश बताते हैं कि, वर्तमान में भी लोग कठपुतली की कहानियों को खूब पसंद कर रहे हैं. अब तक 18 राज्यों में जाकर लोगों को कठपुतली से कहानी सुना चुके हैं. युवा पीढ़ी की भी बहुत रूचि होती है, क्योंकि कठपुतली एक ऐसी कारीगरी है जिसमें लोग बहुत सहजता से कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी पुराने यादों में पहुंच जाते हैं. छोटे-छोटे बच्चे भी इसमें खूब रुचि दिखाते हैं. कठपुतली को लेकर वर्कशॉप करते हैं तो उसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी आकर इसे बनाना सिखाते हैं. अब तक बनारस में 50 से ज्यादा स्टूडेंट कठपुतली बनाना सीख चुके हैं.

सरकार के संरक्षण से ही बचेगी विरासत
समृद्ध इतिहास और भविष्य में जिंदा रहने की संभावना के बावजूद भी कहीं ना कहीं आज भी ये कला संवर्धन की राह देख रही है. यदि सरकार की ओर से इसका संवर्धन किया जाए तो ये कला विलुप्त होने से बच सकेगी. लोगों की पसंद के बावजूद भी कलाकारों के सामने आर्थिक संकट रहता है. मिथिलेश बतात हैं कि हमें मुख्य तौर पर विद्यालय, सरकारी दफ्तरों अलग-अलग संस्थाओं के जरिए बुलाया जाता है, जिससे समय-समय पर आर्थिक लाभ मिल जाता है, लेकिन यदि हमें मुख्य धारा से जोड़कर हमारी कला को बढ़ाया जाए तो इसमें जुड़ने वाले न सिर्फ युवाओं की संख्या बढ़ेगी, बल्कि यह एक बेहतर आमदनी का जरिया भी बन जाएगा.

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Last Updated : April 13, 2026 at 12:31 PM IST

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