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बिहार में सांप के काटने से दो बच्चों की मौत, घर में सोते बच्चों को डंसा

कॉनसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे पुनपुन थाना क्षेत्र स्थित लखनपार पंचायत अंतर्गत समकूडा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक ही घर के दो मासूम बच्चों की सर्पदंश से मौत हो गई. घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है.