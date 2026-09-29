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बिहार में सांप के काटने से दो बच्चों की मौत, घर में सोते बच्चों को डंसा

दोनों बच्चों को सोई हुई अवस्था में सांप ने काट लिया था. इलाज के लिए ले जाने के दौरान दोनों ने तोड़ा दम. रिपोर्ट-शशि तुलस्यान

TWO CHILDREN DIED OF SNAKE BITE
कॉनसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2026 at 1:54 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे पुनपुन थाना क्षेत्र स्थित लखनपार पंचायत अंतर्गत समकूडा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक ही घर के दो मासूम बच्चों की सर्पदंश से मौत हो गई. घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है.

रास्ते में ही तोड़ा दम

मिली जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चों को सोई हुई अवस्था में रात में जहरीले सांप ने काट लिया था. परिजनों ने बताया की घटना की जानकारी मिलते ही दोनों को आनन-फानन में इलाज के लिए पटना ले जाने के रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया.

TWO CHILDREN DIED OF SNAKE BITE
रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

एक ही परिवार के थे दोनों बच्चे

मृत बच्चों की पहचान रामू कुमार के 10 वर्षीय बेटे मोनू कुमार और 8 वर्षीय बेटी काजल कुमारी के रूप में हुई है. दोनों एक ही परिवार के थे. मृत बच्चों के पिता रामू मजदूरी का काम करते हैं, उनके तीन बच्चे हैं इसमें दो बच्चों की मौत हो गई है.

पुनपुन नदी में आई बाढ़ के पानी से निकल रहे सांप

बताया जा रहा है कि गांव में इन दिनों पुनपुन नदी में आई बाढ़ के पानी के साथ जहरीले सांप भी निकल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत है. समकूडा गांव के टाल के किनारे बसे इस घर में भी सांप ने दोनों बच्चों की जान ले ली.

मिट्टी के घर में सोए थे बच्चे

ग्रामीण मिथिलेश कुमार ने बताया कि मिट्टी का घर था जिसमें दोनों बच्चे सोए थे, इसी दौरान रात में किसी जहरीले सांप काट लिया है, दोनों बच्चों की मौत हो गई. रामू के तीन बच्चे थे जिसमें दो बच्चे की मौत हो गई है. हम इस घटना से गमगीन है.

"मिट्टी का घर था जिसमें दोनों बच्चे सोए थे, इसी दौरान रात में किसी जहरीले सांप काट लिया है, दोनों बच्चों की मौत हो गई. हमलोग इस घटना से बहुत ही दुखी है"- मिथिलेश कुमार, ग्रामीण

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव

वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुनपुन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. पुनपुन थानाध्यक्ष बमबम कुमार ने बताया कि दोनों बच्चे समकूडा गांव के ही, दोनों की पहचान हो गई है शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.

"दोनों बच्चे समकूडा गांव के ही, दोनों की पहचान हो गई है शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है."- बमबम कुमार, थानाध्यक्ष पुनपुन

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