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बाढ़ का पानी उतरा लेकिन पटना से कटा गांवों का संपर्क, 50 फीट बही सड़क की मरम्मत की उठी मांग

बाढ़ का पानी उतरा लेकिन कट गई 50 फीट सड़क ( ETV Bharat )