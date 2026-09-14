बाढ़ का पानी उतरा लेकिन पटना से कटा गांवों का संपर्क, 50 फीट बही सड़क की मरम्मत की उठी मांग
पुनपुन में बाढ़ से टूटी 50 फीट सड़क अब तक नहीं बनी, आधा दर्जन गांवों का आवागमन बाधित, मरीज और बच्चे परेशान. रिपोर्ट- शशि तुलस्यान
Published : September 14, 2026 at 5:29 PM IST
पटना : बिहार की पुनपुन नदी में आई बाढ़ का पानी गांवों से निकल चुका है, लेकिन ग्रामीणों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं. बाढ़ के तेज बहाव में पुनपुन प्रखंड के लखनपार पंचायत की मुख्य सड़क करीब 50 फीट तक टूटकर बह गई थी. पानी उतरने के बाद भी क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी है. इसके कारण कई गांवों का आवागमन अब भी बाधित है और ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी है.
बाढ़ में 50 फीट सड़क टूटी
स्थानीय लोगों के अनुसार, लखनपार पंचायत को पुनपुन प्रखंड से जोड़ने वाली यह सड़क इलाके की मुख्य लाइफलाइन है. सड़क के करीब 50 फीट हिस्से के टूट जाने से सिसवाचक, जोगापुर, घुड़दौड़, फहीमचक, हरेचक और सबलपुर समेत करीब आधा दर्जन गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया है. क्षतिग्रस्त हिस्से में अभी भी छाती भर पानी जमा है, जिससे लोगों के लिए पैदल निकलना भी मुश्किल है. बाइक तो दूर, साइकिल से भी इस रास्ते को पार करना संभव नहीं हो पा रहा है.
''जब सड़क टूटी थी उसी समय जल संसाधन विभाग और पथ निर्माण को बोला गया था. सड़क ठीक करने के लिए. बाढ़ का पानी खत्म हुआ लेकिन अभी भी कमर भर पानी है, आवागमन पूरी तरह से बाधित है.''- अयोध्या दास, हरेचक, मसौढ़ी
मरीजों और स्कूली बच्चों की बढ़ी परेशानी
सड़क टूटने का सबसे ज्यादा असर मरीजों, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि एंबुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पा रही है. रात के समय अगर किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ जाए या कोई गंभीर घटना हो जाए तो मरीज को कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ सकता है.
''अब तक गांव के लिए यही एक रास्ता है. बाढ़ के पानी के कारण जो सड़क टूटी थी अभी तक नहीं बनी है. कई बार हम लोगों ने मांग किया है. पता नहीं कब प्रशासन के नींद टूटेगी.''- सुभाष कुमार, वार्ड सचिव, दुलारचक, पुनपुन
लखनपार के वार्ड सचिव सुभाष कुमार ने बताया कि सड़क की मरम्मत के लिए कई बार प्रशासन से मांग की गई है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है. उनका कहना है कि बाढ़ का पानी कम होने के बावजूद रास्ते की स्थिति बेहद खराब है.
'बाढ़ गई, परेशानी नहीं'
वार्ड सदस्य अयोध्या दास, गिरधारी दास, मिथिलेश कुमार, भोला सिंह, चंदन केवट, दुलारपुर की उषा देवी और रणविजय राम समेत स्थानीय लोगों ने सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के दौरान सड़क टूटने की सूचना संबंधित विभागों को दी गई थी, लेकिन पानी उतरने के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी.
स्थानीय निवासी रणविजय राम के मुताबिक, सड़क टूटने के समय ही जल संसाधन विभाग और पथ निर्माण विभाग को इसकी जानकारी दी गई थी. बाढ़ का पानी भले ही निकल गया हो, लेकिन टूटे हिस्से में अभी भी कमर तक पानी है और आवागमन पूरी तरह बाधित है.
मुखिया ने अधिकारियों को दी सूचना
लखनपार पंचायत के मुखिया ने बताया कि टूटी हुई सड़क की जानकारी अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे दी गई है. सड़क की जल्द मरम्मत कराने की मांग भी की गई है. हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है और जमीन पर मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है.
संबंधित विभाग को दी गई जानकारी-सीओ
पुनपुन के अंचल अधिकारी प्रभात रंजन ने मोबाइल पर हुई बातचीत में बताया कि सड़क टूटने की सूचना संबंधित विभाग को पहले ही दी गई है. उन्होंने कहा कि दोबारा भी संबंधित विभाग को सूचनार्थ किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराई जा सके.
''सड़क जो टूटी थी संबंधित विभाग को सूचना कर दी गई है. फिर दोबारा सूचनार्थ की जा रही है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मती की जाए.''- प्रभात रंजन, अंचल अधिकारी पुनपुन
जल्द सड़क मरम्मत की मांग
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से टूटे हुए सड़क हिस्से की तत्काल मरम्मत कर आवागमन बहाल करने की मांग की है. पूर्व विधायक गोपाल रविदास ने भी जिला प्रशासन से सड़क की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ सड़क का मामला नहीं, बल्कि आधा दर्जन गांवों के लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही, बच्चों की पढ़ाई और आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने से जुड़ा गंभीर सवाल है.
ग्रामीणों के सामने कठिन चुनौती
बाढ़ का पानी उतर गया, लेकिन पुनपुन से लखनपार जाने वाली यह सड़क अब भी ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है. करीब 50 फीट सड़क टूटने के बाद आधा दर्जन गांवों का आवागमन प्रभावित है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर रात में कोई गंभीर घटना हो जाए या किसी मरीज को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़े, तो एंबुलेंस इस टूटे रास्ते से आखिर गांव तक कैसे पहुंचेगी?
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