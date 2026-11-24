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छत्तीसगढ़ का पुन्नी मेला : लोक परंपरा और आस्था का संगम, हटकेश्वर धाम में ऐतिहासिक विरासत की पहचान

रायपुर : छत्तीसगढ़ की समृद्ध धार्मिक आस्था, लोक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण दे रहा है ऐतिहासिक पुन्नी मेला. राजधानी रायपुर के महादेव घाट के ऐतिहासिक हटकेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में लगने वाला ये मेला एक बार फिर अपनी भव्यता से लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है. एक बार फिर पावन खारून नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला.

मेरी तीसरी पीढ़ी इस जगह पर दुकान लगा रही है.पहले हम अपने पिताजी के साथ यहां पर आकर दुकान लगाते थे.हम नारियल,फूल और पूजन सामग्री की दुकान लगाते हैं. पहले के समय में और अब के समय में काफी अंतर आ चुका है.पहले 4 दिन पहले आकर यहां मेले की तैयारी करनी पड़ती थी.नदी के पास कनेर और दूसरे पेड़ थे.जिनके नीचे लेटकर हम सभी आराम किया करते थे.जैसे-जैसे आधुनिकता हुई वैसे-वैसे पेड़ विलुप्त हो गए.लेकिन आज भी हम मेले में अपनी दुकान लगाते हैं.मेरी आने वाली पीढ़ी भी मेले में दुकान लगाकर परंपरा को आगे बढ़ाएगी- प्रहलाद जलक्षत्रिय, दुकानदार

मैं कार्तिक पूर्णिमा में हर साल यहां पर अपनी दुकान लगाता हूं.आप मानकर चलिए कि यहां पर तीन दिन की दुकान से मुझे अगले छह महीनों के लिए आमदनी हो जाती है.यहां आने वाले लोगों का रिस्पान्स काफी अच्छा है.खरीदारी भी लोग अच्छे से करते हैं.आम दिनों में मैं दुकानदारी करता हूं तो सिर्फ उससे माल का खर्चा निकलता है,लेकिन मेले में जो आमदनी होती है वो पूरे छह महीने के लिए काफी है- बसंत गुप्ता, दुकानदार

महादेव घाट राजधानी रायपुर के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल है.यहां स्थित लक्ष्मण झूला, नदी के तट पर विकसित उद्यान और भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी पर्यटकों को आकर्षित करती है. पुन्नी मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर है. मेले में लगने वाली छोटी-बड़ी दुकानों, पारंपरिक खाद्य पदार्थों, पूजा सामग्री, खिलौनों, हस्तनिर्मित वस्तुओं की बिक्री से स्थानीय व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों को लाभ मिलता है.

पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ की उस विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है, जिसमें धार्मिक आस्था और लोकजीवन एक-दूसरे के पूरक बनते हैं. पारंपरिक खानपान, खिलौनों, श्रृंगार सामग्री, घरेलू उपयोग की वस्तुओं और प्रकार की दुकानों से मेला परिसर गुलजार रहता है. बच्चों के लिए झूले और मनोरंजन के साधन आकर्षण का केंद्र बनते हैं.मेले की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें ग्रामीण और शहरी संस्कृति का सुंदर मेल दिखाई देता है.आधुनिक राजधानी के बीच यह आयोजन आज भी छत्तीसगढ़ की परंपरागत जीवनशैली, सामूहिकता और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखे हुए है.

भारतीय धार्मिक परंपराओं में कार्तिक पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र माना गया है. इस दिन नदी में स्नान, भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना, दीपदान और दान-पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है. महादेव घाट में श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में खारून नदी में स्नान कर भगवान हटकेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हैं.मंदिर में बेलपत्र, पुष्प और जल अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य और प्रदेश की खुशहाली की कामना की जाती है.

मैं यहां ओडिशा से आया हूं.आज के दिन हमारे यहां नाव को नदी में धकेलने की परंपरा है.ओडिशा से बाहर हूं तो रायपुर में पहली बार यहां पर आया हूं.यहां आकर काफी अच्छा लगा.मैंने अपने पुरानी परंपरा को निभाया.इसके बाद नदी में स्नान करने के बाद महादेव के दर्शन किये.इतना बड़ा मेला मैंने पहले कभी नहीं देखा है- कांता साव, श्रद्धालु

कार्तिक पूर्णिमा की पावन बेला में खारुन नदी के तट पर प्रज्वलित दीपों की रौशनी, मंदिरों में गूंजते मंत्रोच्चार और घंटा ध्वनि, भगवान शिव के जयकारे और पारंपरिक मेले की चहल-पहल मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं, जो छत्तीसगढ़ की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को एक ही कैनवास पर उकेर देता है.

मैं यहां पिछले 17 साल से आ रही हूं. शादी से पहले और बाद में मैं लगातार यहां कार्तिक पूर्णिमा के दिन आती हूं. मेले और कार्तिक पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है.इस दिन मंदिर प्रांगण में महादेव का विशेष पूजन होता है.इसके बाद नदी में स्नान और दीपदान करने की परंपरा है.मेला भी काफी पुराना है,यहां कार्तिक पूर्णिमा से पहले ही काफी भीड़ होने लगती है.देर रात तक लोगों का यहां आना जाना लगा रहता है- रौशनी साहू , श्रद्धालु

भगवान हटकेश्वर महादेव की नगरी में आस्था की डुबकी लगाने, दीपदान करने और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रायपुर सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव घाट पहुंचे. आपको बता दें कि महादेव घाट का पुन्नी मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक एकता और लोकजीवन की जीवंत अभिव्यक्ति है.यहां पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती हैं,जो सदियों पहले से चली आ रहीं है.

महादेव घाट स्थित प्राचीन हटकेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. इस मंदिर का संबंध कलचुरी शासनकाल से है.प्रचलित ऐतिहासिक विवरणों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर का निर्माण कलचुरी राजा ब्रह्मदेव के शासनकाल में हुआ. कुछ विवरणों में इसका निर्माण वर्ष 1402 ईस्वी के आसपास बताया गया है. लोकमान्यता के अनुसार खारुन नदी के किनारे भगवान शिव की आराधना और कार्तिक पूर्णिमा पर पुण्य स्नान की परंपरा लंबे समय से प्रचलित है. समय के साथ इस धार्मिक आयोजन ने विशाल मेले का स्वरूप धारण कर लिया.

कलचुरी राजा ने करवाया था मंदिर का निर्माण

मंदिर के पुजारी की माने तो पुरातन समय में कलचुरी राजा अपने घोड़े के साथ नदी किनारे शिकार के लिए आए थे.उसी दौरान उनके घोड़े का पांव किसी चीज में फंसा और वो राजा को लेकर गिर गया.राजा को भी काफी चोट आई.राजा ने जब उस जगह की झाड़ियां हटाई तो उन्हें एक बड़ा शिवलिंग दिखा.इसी शिवलिंग के आसपास सफाई करवाकर राजा ने उसका जलाभिषेक किया. राजा ने तब मन्नत मांगी कि यदि उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी तो वो उसी स्थान पर भव्य मंदिर बनवाएंगे.

राजा को कुछ साल बाद संतान की प्राप्ति हुई.इसके बाद राजा अपनी संतान के साथ फिर से नदी किनारे आए और पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर का निर्माण करवाया.राजा ने मंदिर बनने के बाद इस जगह पर हर साल पुस्कर मेले की तर्ज पर कार्तिक पूर्णिमा में उत्सव मेला मनाने की भी परंपरा शुरु की.इसी के बाद से कार्तिक पूर्णिमा पर खारुन नदी के तट पर भव्य मेला लगता है.ये परंपरा आज भी कायम है- पंडित सुरेश गिरी गोस्वामी, पुजारी, हटकेश्वरनाथ धाम

हटकेश्वरनाथ मंदिर में जल रही है अखंड धूनी

हटकेश्वर नाथ मंदिर 600 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है.तब से लेकर आज तक मंदिर प्रांगण में अखंड धूनी जल रही है. यहां के सेवादार की माने तो जो धुनी हजारों साल पहले जंगल में महात्माओं ने जलाई थी,उसी धूनी की अग्नि आज भी प्रज्वलित हो रही है.

हटकेश्वर नाथ महादेव का अर्धनारीश्वर रुप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंदिर प्रांगण की धूनी काफी पुरानी है.हजारो साल पहले जब यहां पर जंगल था तो ऋषि महात्मा नदी के किनारे तप किया करते थे. इस नदी के आसपास घना जंगल था.इसलिए ऋषि महात्मा जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए धूनी को हमेशा जलाकर रखते थे.जब कालांतर में यहां पर राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया तब उस धूनी को भी मंदिर में जगह मिली.वही धूनी की अग्नि आज भी कुंड में जल रही है.इस धूनी की खासियत ये है कि जब थोड़ी सी लकड़ी बचती है तो उसमें नई लकड़ी का खूंट लाकर सुलगाया जाता है,इसके बाद ये अग्नि धीरे-धीरे करते दूसरी लकड़ी में समाहित हो जाती है- राजू बाबा , सेवादार महादेव घाट मंदिर

1402 के शिलालेख में है जिक्र

इस मंदिर और स्थल का ऐतिहासिक प्रमाण शिलालेख से मिलता है,जो कलचुरी (हैहयवंशी) शासक राजा ब्रह्मदेव राय के शासनकाल से जुड़ा हुआ है.. इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्र की माने तो राजा ब्रह्मदेव के शासन का शिलालेख जो 1402 का था वो इसी जगह से प्राप्त हुआ था.इस शिलालेख का बाद में नागपुर के शासकों ने अनुवाद करवाया.जिसमें इस स्थल के भव्य इतिहास की जानकारी मिली. सावन, महाशिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां पर मेले जैसे माहौल रहता है. इस मंदिर में आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं की हर मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं. हटकेश्वरनाथ धाम में छत्तीसगढ़ के साथ ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों से भी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं.





खारुन नदी के किनारे हैययवंसी राजा ने अपना किला बनाया था. राजा ने तपस्या की थी और संतान प्राप्ति के बाद राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था. कलचुरी कालीन यह मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. -डॉ रमेन्द्र नाथ मिश्र, इतिहासकार



पीढ़ियों को जोड़ने वाली सांस्कृतिक धरोहर

महादेव घाट का पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है. बदलते समय और आधुनिक जीवनशैली के बीच भी यह आयोजन अपनी पारंपरिक पहचान बनाए हुए है. यहां बुजुर्ग अपनी धार्मिक मान्यताओं और स्मृतियों के साथ पहुंचते हैं, वहीं बच्चे और युवा अपनी संस्कृति और लोक परंपराओं से परिचित होते हैं.यह मेला केवल एक दिन का धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाला सांस्कृतिक सेतु है.

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