‘अज्ज खोल दे दिलां दी गल सारी...’ गाते ही झूम उठा रेणु मंच, सतिंदर सरताज ने अपनी सूफियाना आवाज से बांधा समां
अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी सूफी गायक का दिखा जादू, देर रात तक चली गीतों की महफिल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 12:37 PM IST
सिरमौर: अपनी मखमली आवाज, रूहानी अंदाज और दिल को छू लेने वाले गीतों के लिए मशहूर पंजाबी सूफी गायक डॉ. सतिंदर सरताज ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या को यादगार बना दिया. जब उन्होंने रेणु मंच से ‘अज्ज खोल दे दिलां दी गल सारी...’ और ‘नशा अखियां दा है शराब विच...’ जैसे लोकप्रिय गीतों की शुरुआत की तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. पंजाबी संगीत की मिठास और सूफियाना गायकी के अनूठे संगम ने ऐसा माहौल बनाया कि दर्शक देर रात तक अपनी जगहों पर डटे रहे और उनकी आवाज के साथ सुर मिलाते नजर आए.
सरताज के नाम रही पहली सांस्कृतिक संध्या
6 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या पूरी तरह डॉ. सतिंदर सरताज के नाम रही. रात करीब 10 बजे जब सरताज ने मंच संभाला तो उनके स्वागत में दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था. हर कोई अपने पसंदीदा गायक की एक झलक पाने और उन्हें लाइव सुनने के लिए उत्सुक नजर आया. सरताज ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया और एक के बाद एक लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देकर संगीत की ऐसी महफिल सजाई, जिसमें प्रेम, रूहानियत, जीवन दर्शन और पंजाबी संस्कृति के रंग एक साथ देखने को मिले. उन्होंने एक के बाद एक पंजाबी और सूफियाना गीतों से सांस्कृतिक संध्या में मौजूद लोगों को संगीत के रंग में रंग दिया.
ये गीत रहे आकर्षण का मुख्य केंद्र
पंजाबी सूफी गायक डॉ. सतिंदर सरताज की प्रस्तुति में ‘नशा अखियां दा है शराब विच’, ‘अज्ज खोल दे दिलां दी गल सारी’ और ‘हो लावां इश्क दे अंबरी उड़ारियां’ जैसे गीत खास आकर्षण रहे. गीतों की भावपूर्ण अदायगी और आवाज की गहराई ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया. वहीं, साईं के प्रति समर्पण और अरदास की भावना से जुड़े उनके सूफियाना गीतों ने माहौल को रूहानी रंग में रंग दिया. श्रोता कभी उनके गीतों के साथ सुर मिलाते नजर आए तो कभी तालियों से कलाकार का उत्साह बढ़ाते रहे.
प्रेम, रूहानियत और जीवन दर्शन का संगम
डॉ. सतिंदर सरताज की गायकी की खासियत उनके गीतों के भावपूर्ण बोल और उन्हें प्रस्तुत करने का अनूठा अंदाज है. उनकी प्रस्तुति में पंजाबी लोक संगीत की मिठास के साथ सूफी परंपरा की गहराई भी महसूस हुई. यही वजह रही कि सांस्कृतिक संध्या में युवा दर्शकों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के लोग उनकी गायकी का आनंद लेते नजर आए. ‘अज्ज खोल दे दिलां दी गल सारी’ जैसे गीतों के जरिए उन्होंने जिंदगी, दिल की भावनाओं और रिश्तों की गहराई को सुरों में पिरोया. वहीं, प्रेम और रूहानियत से जुड़े गीतों ने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया. उनकी हर शानदार प्रस्तुति के बाद रेणु मंच तालियों और वाहवाही से गूंजता रहा. सरताज की आवाज सुनने के लिए उमड़ी भीड़ ने पहली सांस्कृतिक संध्या को विशेष बना दिया.
पहाड़ी गीतों और लोकनृत्यों ने बांधा समां
सांस्कृतिक संध्या में अन्य कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. प्रसिद्ध हिमाचली कलाकार किशन वर्मा ने ‘बोलो तेरा मेरा प्यार’ सहित कई पहाड़ी गीत पेश किए. वहीं, प्रदीप शर्मा ने पहाड़ी और हिंदी गीतों की शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. इससे पहले सांस्कृतिक संध्या का आगाज आसरा संस्था के कलाकारों ने सिहटू नृत्य की प्रस्तुति से किया. कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के जरिए हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक पेश की. इस तरह पहली सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी सूफी संगीत के साथ हिमाचल की लोक संस्कृति का भी सुंदर संगम देखने को मिला.
डिप्टी सीएम ने किया मेले का शुभारंभ
गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या से पहले हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रेणु मंच पर दीप प्रज्वलित कर 6 दिवसीय मेले का विधिवत शुभारंभ किया. उन्होंने प्रदेशवासियों और मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम में डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मुख्य अतिथि सहित उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और अपने विचार रखे.