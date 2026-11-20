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‘अज्ज खोल दे दिलां दी गल सारी...’ गाते ही झूम उठा रेणु मंच, सतिंदर सरताज ने अपनी सूफियाना आवाज से बांधा समां

पंजाबी सूफी गायक डॉ. सतिंदर सरताज ( ETV Bharat )

सिरमौर: अपनी मखमली आवाज, रूहानी अंदाज और दिल को छू लेने वाले गीतों के लिए मशहूर पंजाबी सूफी गायक डॉ. सतिंदर सरताज ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या को यादगार बना दिया. जब उन्होंने रेणु मंच से ‘अज्ज खोल दे दिलां दी गल सारी...’ और ‘नशा अखियां दा है शराब विच...’ जैसे लोकप्रिय गीतों की शुरुआत की तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. पंजाबी संगीत की मिठास और सूफियाना गायकी के अनूठे संगम ने ऐसा माहौल बनाया कि दर्शक देर रात तक अपनी जगहों पर डटे रहे और उनकी आवाज के साथ सुर मिलाते नजर आए.

सतिंदर सरताज ने श्री रेणुका मेले में बांधा समां (ETV Bharat) सरताज के नाम रही पहली सांस्कृतिक संध्या

6 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या पूरी तरह डॉ. सतिंदर सरताज के नाम रही. रात करीब 10 बजे जब सरताज ने मंच संभाला तो उनके स्वागत में दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था. हर कोई अपने पसंदीदा गायक की एक झलक पाने और उन्हें लाइव सुनने के लिए उत्सुक नजर आया. सरताज ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया और एक के बाद एक लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देकर संगीत की ऐसी महफिल सजाई, जिसमें प्रेम, रूहानियत, जीवन दर्शन और पंजाबी संस्कृति के रंग एक साथ देखने को मिले. उन्होंने एक के बाद एक पंजाबी और सूफियाना गीतों से सांस्कृतिक संध्या में मौजूद लोगों को संगीत के रंग में रंग दिया. सतिंदर सरताज को सम्मानित करते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat) ये गीत रहे आकर्षण का मुख्य केंद्र पंजाबी सूफी गायक डॉ. सतिंदर सरताज की प्रस्तुति में ‘नशा अखियां दा है शराब विच’, ‘अज्ज खोल दे दिलां दी गल सारी’ और ‘हो लावां इश्क दे अंबरी उड़ारियां’ जैसे गीत खास आकर्षण रहे. गीतों की भावपूर्ण अदायगी और आवाज की गहराई ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया. वहीं, साईं के प्रति समर्पण और अरदास की भावना से जुड़े उनके सूफियाना गीतों ने माहौल को रूहानी रंग में रंग दिया. श्रोता कभी उनके गीतों के साथ सुर मिलाते नजर आए तो कभी तालियों से कलाकार का उत्साह बढ़ाते रहे. प्रेम, रूहानियत और जीवन दर्शन का संगम