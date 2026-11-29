पंजाबी गायक आर.नैत के गानों पर झूम उठा कलाग्राम, "डिफॉल्टर" और "स्ट्रगल" पर दर्शकों ने भी मिलाए सुर
Chandigarh National Crafts Fair : चंडीगढ़ में कलाग्राम के राष्ट्रीय शिल्प मेले में रविवार की शाम पंजाबी गायक आर. नैत के नाम रही.
Published : November 29, 2026 at 10:32 PM IST
चंडीगढ़ : कलाग्राम के राष्ट्रीय शिल्प मेले में रविवार की शाम पंजाबी गायक आर. नैत के नाम रही. जैसे ही उन्होंने मंच पर अपने लोकप्रिय गाने सुनाने शुरू किए, दर्शक भी उनके साथ सुर मिलाते नजर आए. डिफॉल्टर, स्ट्रगल, बिग मैन और दबदा कित्थे आ जैसे गानों पर युवाओं ने खूब तालियां बजाईं और कई दर्शक गानों की धुन पर झूमते रहे. सिद्धू मूसेवाला के साथ गाया गया उनका गीत 'पॉइजन' भी प्रस्तुति का हिस्सा रहा.
गानों पर झूमते रहे दर्शक : उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से आयोजित 16वें राष्ट्रीय शिल्प मेले के तीसरे दिन बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी पहुंचे. पंजाबी गायक, गीतकार और संगीतकार नेत्रपाल सिंह उर्फ आर. नैत ने अपने पुराने और नए गानों से माहौल में जोश भर दिया. उनकी प्रस्तुति के दौरान दर्शक सिर्फ सुनते ही नहीं रहे, बल्कि कई गानों पर उनके साथ गाते और नाचते भी नजर आए.
सुबह से शाम तक लोक संस्कृति के रंग : रविवार को मेले में केवल पंजाबी संगीत ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों की लोक कलाओं की भी झलक देखने को मिली. सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक लद्दाख के आलय आटो, उत्तराखंड के घसियारी, मध्य प्रदेश के शैला कर्मा, जम्मू-कश्मीर के कुड, पंजाब के झूमर, असम के टिवा और तमिलनाडु के कड़गम कावड़ी लोकनृत्य पेश किए गए. इस दौरान मुरली राजस्थानी ने गाथा गायन और विजय शाह ने पंजाबी लोक गायन से दर्शकों का मनोरंजन किया. दोपहर 4 से 5 बजे तक चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी की ओर से बक्शी बिल्ला ने पंजाबी लोकगीत पेश किए. वहीं, शाम 5:30 बजे के बाद गोवा के समई, महाराष्ट्र के कोली, झारखंड के पाइका, राजस्थान के चरी, अरुणाचल प्रदेश के पिकॉक, सिक्किम के सिंघी छम और ओडिशा के संबलपुरी लोकनृत्यों ने मंच पर रंग जमा दिया. अलग-अलग राज्यों की वेशभूषा, संगीत और नृत्य ने मेले में पहुंचे लोगों को देश की विविध लोक परंपराओं से रूबरू कराया.
सोमवार को हरियाणवी रागिनी का रहेगा आकर्षण : मेले के चौथे दिन सोमवार को हरियाणवी लोक संगीत की शाम सजेगी. प्रसिद्ध लोक गायक सोमवीर कथूरवाल और कविता शोबू हरियाणवी लोकगीतों और रागिनी से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. दिन के कार्यक्रमों में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक गोवा का देखनी, राजस्थान का घूमर, झारखंड का शिकारी, लद्दाख का जांस्कर, महाराष्ट्र का कोली, ओडिशा का पंचराशि और सिक्किम का सिंघी छम लोकनृत्य पेश किया जाएगा. इस दौरान राजस्थान का गाथा गायन भी होगा. दोपहर 4 से 5 बजे तक चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी की ओर से परवीन भरता पंजाबी लोक गायन प्रस्तुत करेंगी. शाम 5:30 बजे से जौनसारी, झूमर, कुड, टिवा, सैला कर्मा, पिकॉक और कड़गम कावड़ी लोकनृत्यों की प्रस्तुतियां होंगी.
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