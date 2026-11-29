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पंजाबी गायक आर.नैत के गानों पर झूम उठा कलाग्राम, "डिफॉल्टर" और "स्ट्रगल" पर दर्शकों ने भी मिलाए सुर

पंजाबी गायक आर.नैत के गानों पर झूम उठा कलाग्राम ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : कलाग्राम के राष्ट्रीय शिल्प मेले में रविवार की शाम पंजाबी गायक आर. नैत के नाम रही. जैसे ही उन्होंने मंच पर अपने लोकप्रिय गाने सुनाने शुरू किए, दर्शक भी उनके साथ सुर मिलाते नजर आए. डिफॉल्टर, स्ट्रगल, बिग मैन और दबदा कित्थे आ जैसे गानों पर युवाओं ने खूब तालियां बजाईं और कई दर्शक गानों की धुन पर झूमते रहे. सिद्धू मूसेवाला के साथ गाया गया उनका गीत 'पॉइजन' भी प्रस्तुति का हिस्सा रहा.

गानों पर झूमते रहे दर्शक : उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से आयोजित 16वें राष्ट्रीय शिल्प मेले के तीसरे दिन बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी पहुंचे. पंजाबी गायक, गीतकार और संगीतकार नेत्रपाल सिंह उर्फ आर. नैत ने अपने पुराने और नए गानों से माहौल में जोश भर दिया. उनकी प्रस्तुति के दौरान दर्शक सिर्फ सुनते ही नहीं रहे, बल्कि कई गानों पर उनके साथ गाते और नाचते भी नजर आए.