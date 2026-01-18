सिरसा में गन कल्चर सॉन्ग पर बोले पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख, "सॉन्ग केवल एंटरटेनमेंट, शोले के बाद कोई गब्बर नहीं आया"

ETV Bharat / state

Published : January 18, 2026 at 10:58 AM IST

Updated : January 18, 2026 at 11:34 AM IST

सिरसा: हरियाणा के सिरसा पहुंचे पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख ने गन कल्चर सॉन्ग पर बयान दिया और कहा कि "ये केवल एंटरटेनमेंट है. जब शोले मूवी आई तो उसके बाद कितने गब्बर आए. लोग सॉन्ग केवल एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं. कई बार हम भी इन सॉन्ग को सुनकर वॉर्म अप होते हैं. जब कोई बंदा नौकरी करता है और उसका बॉस उस पर गुस्सा करता है, तो वो गाड़ी में जाकर गाने सुनता है. गाना एक एंटरटेनमेंट है. इसे इंजॉय करना चाहिए".

"सॉन्ग सिर्फ एंटरटेनमेंट है": इस दौरान सिंगर मनकीरत ने कहा कि "गन कल्चर के सॉन्ग पर मेरा उस समय भी कमेंट आया था. जब शोले फिल्म आई थी, तो इसके बाद कितने गब्बर आ गए? ऐसा नहीं होता. ऐसे तो पूरा देश ही खत्म हो जाता, इंग्लिश फिल्मों में पता नहीं क्या-क्या करते हैं, सॉन्ग केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए होता है. इसे इंजॉय करना चाहिए". वहीं, मनकीरत पंजाबी सिंगर हनी सिंह के विवादित बयान पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. बता दें कि पंजाबी सिंगर मनकीरत शनिवार को सिरसा के चिल्ला साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा में सेवा करने के लिए एक ट्रैक्टर भी दान किया."

पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख (Etv Bharat)

"बाढ़ पीड़ितों की मदद की": इसके अलावा, सिंगर औलख ने कहा कि पंजाब में आई बाढ़ के दौरान पंजाब, हरियाणा व राजस्थान से सभी लोग मदद करने पहुंचे और सभी का सहयोग मिला. जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती. मगर लोगों को राहत जरूर पहुंची है. बाढ़ के बाद हालात काफी खराब हो गए थे. इसलिए हमने सोचा कि 10 ट्रैक्टर ऐतिहासिक गुरु घरों में देकर सेवा की जाए. इनमें से मैं 5 ट्रैक्टर हरियाणा के गुरुद्वारों में भी दिए. वहीं, नशे को लेकर भी सिंगर ने नौजवानों को सलाह दी है कि शरीर बहुत जरूरी है. यदि नौजवान अपना शरीर नहीं संभाल सकते, तो डॉक्टर भी नहीं संभाल सकता. युवाओं को नशे से बचना चाहिए.

