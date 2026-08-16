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लड्डू गोपाल के साथ कलियर जियारत करने पहुंचा पंजाब का परिवार, लोगों ने खिंचवाई तस्वीरें

रुड़की कलियर उर्स मेले में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. साथ ही उर्स मेले में आस्था के तरह-तरह के रंग दिख रहे हैं.

Punjabi devotees Kaliyar Urs Fair
कलियर जियारत करने पहुंचा पंजाब का परिवार (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 16, 2026 at 9:04 AM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक का सालाना उर्स (मेला) शुरू होने के साथ ही देश के कोने-कोने से जायरीन जियारत करने के लिए पिरान कलियर पहुंच रहे हैं. उर्स के दौरान कलियर में श्रद्धालुओं की आस्था के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. पंजाब से एक परिवार जियारत करने कलियर पहुंचा और ये परिवार भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को भी अपने साथ लेकर आया. परिवार के साथ लड्डू गोपाल जी को देखकर वहां पर मौजूद जायरीनों और अन्य लोगों में भी उत्सुकता देखने को मिली. इस दौरान कई लोगों ने परिवार से बातचीत की और लड्डू गोपाल जी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

14 अगस्त शुक्रवार की देर शाम चांद दिखाई दिया, जिसके बाद देर रात उर्स की पहली रस्म मेंहदी डोरी का आयोजन हुआ और 758वें सालाना उर्स का आगाज शुरू हुआ. जिसके बाद शनिवार को पंजाब के बालेंगी मोहाली (चंडीगढ़) से एक परिवार दरगाह साबिर पाक की जियारत करने के लिए पिरान कलियर पहुंचा. परिवार अपने साथ भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को भी लेकर आया. परिवार की मुखिया रूबी ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य जियारत करने के लिए कलियर आ रहे थे, ऐसे में लड्डू गोपाल जी को घर पर अकेला छोड़ना उन्हें उचित नहीं लगा, इसलिए वह उन्हें भी अपने साथ लेकर आई हैं.

उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी उनके परिवार का हिस्सा हैं और उनकी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, परिवार जब भी धार्मिक यात्रा पर जाता है तो उन्हें अपने साथ रखने का प्रयास करता है. रूबी ने बताया कि उनका परिवार पहले भी पिरान कलियर आता रहा है, यहां पहुंचकर उन्हें काफी अच्छा लगता है और उर्स, मेले के दौरान कलियर का माहौल उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करता है. उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर कलियर पहुंचने से परिवार के लिए यह यात्रा और भी खास हो गई है.

परिवार के साथ लड्डू गोपाल जी को देखकर वहां पर मौजूद जायरीनों और अन्य लोगों में भी उत्सुकता देखने को मिली. हालांकि इस दौरान कई लोगों ने परिवार से बातचीत की और लड्डू गोपाल जी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. इस दौरान लोगों ने इस आस्था के दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद किया, वहीं पंजाब से आए इस परिवार ने दरगाह साबिर पाक में जियारत कर अमन-चैन और देश में खुशहाली की दुआ मांगी. इस दौरान ज्योति, अंजू,संजोति, रानी समेत अन्य परिवार के लोग मौजूद रहे.

पढ़ें- मेहंदी डोरी की रस्म के साथ साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स का आगाज, पीरान कलियर पहुंचे जायरीन

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