पंजाबी बाग चौक अब कहलाएगा मदन लाल खुराना चौक, जन्मदिन पर पीडब्ल्यूडी ने किया नामकरण
दिल्ली के पंजाबी बाग पुल के नीचे स्थित पुराने जनरल स्टोर चौक का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के नाम पर किया गया
Published : October 15, 2025 at 8:35 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा पंजाबी बाग पुल के नीचे स्थित पुराने जनरल स्टोर चौक का नामकरण दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के जन्मदिन के अवसर पर किया गया. इस चौक का नामकरण समारोह आज उनकी जन्म जयंती के दिन हुआ. इस अवसर पर नामकरण पट्टिका का अनावरण दिल्ली सरकार लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविन्द्र इंद्राज ने किया. इस मौके पर विधायक हरीश खुराना की माता व मदनलाल खुराना की धर्मपत्नी राज मदन लाल खुराना, विशेष रूप से इस गौरवशाली क्षण के साक्षी बने.
मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार की पहल के तहत राजधानी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थलों को स्थानीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और जननेताओं के नाम से जोड़ा जा रहा है. इससे नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं, को ऐसे नाम करण से महान हस्तियों के जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है.
सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मदन लाल खुराना ने दिल्ली की सेवा में जो समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी दिखाई, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है. उन्होंने कहा कि यह चौक केवल एक नाम नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की स्मृति है जिसने दिल्ली को आधुनिक विकास की राह पर आगे बढ़ाया. यह चौक नागरिकों को यह याद दिलाएगा कि राजनीति का असली उद्देश्य जनता के बीच रहकर उनके जीवन को बेहतर बनाना है.
स्व मदन लाल खुराना को श्रद्धांजलि
विधायक हरीश खुराना ने अपने पिता स्व मदन लाल खुराना को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस चौक का नामकरण न केवल भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र की पहचान और गौरव का प्रतीक भी बनेगा. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चौक को आकर्षक बनाने, नई प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने और यातायात को सुचारू करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं.
समाज के प्रति उनके योगदान को सम्मान
वहीं, सामाजिक न्याय मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि यह चौक सिर्फ दिल्ली की विरासत का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारी राजधानी के सतत विकास और आधुनिकता का नया आयाम है. स्वर्गीय मदन लाल खुराना के नाम से इसे जोड़ना दिल्ली की राजनीति और समाज के प्रति उनके योगदान को सम्मान देने का प्रतीक है. इस मौके पर दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.
बता दें कि मदन लाल खुराना दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता और जनप्रिय मुख्यमंत्री रहे. उनके कार्यकाल में सड़क, पुल, परिवहन और नागरिक बुनियादी ढांचे में जो विकास हुआ, उसने दिल्ली के शहरी ढांचे को नई पहचान दी. पंजाबी बाग, रानी बाग और पश्चिमी दिल्ली के नागरिकों के बीच वे एक सच्चे जननायक के रूप में जाने जाते थे.
ये भी पढ़ें: