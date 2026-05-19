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दिल्ली से किडनैप कर पंजाब के युवक की हत्या, करनाल में फेंकी लाश

​करनाल : हरियाणा के करनाल जिले में जीटी रोड पर बसताड़ा के पास झाड़ियों में मिले एक युवक के शव की शिनाख्त हो गई है. मृतक की पहचान 33 वर्षीय मानव के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था और मलेशिया में रहता था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने मानव को दिल्ली से अगवा किया और उसकी बेरहमी से हत्या करने के बाद सबूत छुपाने के लिए शव को करनाल में लाकर फेंक दिया. इस वारदात की खबर मिलते ही मृतक की पत्नी और बच्चे मलेशिया से भारत लौट आए हैं.

मलेशिया से लौटी पत्नी ने बयां की आखिरी दास्तां : ​मृतक की पत्नी रेशमी ने बताया कि वे सभी जनवरी में भारत आए थे. 14 मई की रात को वे मलेशिया लौटने के लिए निकले, क्योंकि 15 मई की सुबह दिल्ली से उनकी फ्लाइट थी. मानव ने अपनी पत्नी और बच्चों को एयरपोर्ट पर सुरक्षित छोड़ दिया और कहा कि वो अगली फ्लाइट (16 मई) से आएगा. ​रेशमी के अनुसार, 15 मई की रात 11:50 बजे तक उनकी मानव से फोन पर बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से उसका मोबाइल बंद आने लगा. बाद में जब उनकी सास ने बताया कि मानव घर नहीं पहुंचा और लापता है, तो रेशमी 18 मई की रात को बच्चों के साथ वापस भारत आ गईं.

दिल्ली से किडनैप कर पंजाब के युवक की हत्या (ETV Bharat)

कानूनी प्रक्रियाओं से परेशान परिवार : ​इस दुखद घड़ी में पीड़ित परिवार पुलिस की कानूनी प्रक्रियाओं से बेहद परेशान है. मृतक की मां मंजू का आरोप है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी उन्हें शव नहीं सौंपा जा रहा है. पुलिस कभी करनाल तो कभी दिल्ली पुलिस का हवाला देकर मामले को उलझा रही है. परिवार की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द शव सौंपा जाए ताकि वे अंतिम संस्कार कर सकें, जांच बाद में भी की जा सकती है.