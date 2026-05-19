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दिल्ली से किडनैप कर पंजाब के युवक की हत्या, करनाल में फेंकी लाश

दिल्ली से किडनैप कर पंजाब के युवक की हत्या कर दी गई और करनाल में लाश फेंक दी गई.

Punjab youth kidnapped from Delhi murdered body dumped in Karnal
दिल्ली से किडनैप कर पंजाब के युवक की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 19, 2026 at 8:36 PM IST

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Updated : May 19, 2026 at 9:13 PM IST

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​करनाल : हरियाणा के करनाल जिले में जीटी रोड पर बसताड़ा के पास झाड़ियों में मिले एक युवक के शव की शिनाख्त हो गई है. मृतक की पहचान 33 वर्षीय मानव के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था और मलेशिया में रहता था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने मानव को दिल्ली से अगवा किया और उसकी बेरहमी से हत्या करने के बाद सबूत छुपाने के लिए शव को करनाल में लाकर फेंक दिया. इस वारदात की खबर मिलते ही मृतक की पत्नी और बच्चे मलेशिया से भारत लौट आए हैं.

मलेशिया से लौटी पत्नी ने बयां की आखिरी दास्तां : ​मृतक की पत्नी रेशमी ने बताया कि वे सभी जनवरी में भारत आए थे. 14 मई की रात को वे मलेशिया लौटने के लिए निकले, क्योंकि 15 मई की सुबह दिल्ली से उनकी फ्लाइट थी. मानव ने अपनी पत्नी और बच्चों को एयरपोर्ट पर सुरक्षित छोड़ दिया और कहा कि वो अगली फ्लाइट (16 मई) से आएगा. ​रेशमी के अनुसार, 15 मई की रात 11:50 बजे तक उनकी मानव से फोन पर बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से उसका मोबाइल बंद आने लगा. बाद में जब उनकी सास ने बताया कि मानव घर नहीं पहुंचा और लापता है, तो रेशमी 18 मई की रात को बच्चों के साथ वापस भारत आ गईं.

दिल्ली से किडनैप कर पंजाब के युवक की हत्या (ETV Bharat)

कानूनी प्रक्रियाओं से परेशान परिवार : ​इस दुखद घड़ी में पीड़ित परिवार पुलिस की कानूनी प्रक्रियाओं से बेहद परेशान है. मृतक की मां मंजू का आरोप है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी उन्हें शव नहीं सौंपा जा रहा है. पुलिस कभी करनाल तो कभी दिल्ली पुलिस का हवाला देकर मामले को उलझा रही है. परिवार की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द शव सौंपा जाए ताकि वे अंतिम संस्कार कर सकें, जांच बाद में भी की जा सकती है.

​अधिकारियों का स्पष्टीकरण : ​डीएसपी मनोज कुमार ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि मृतक का पोस्टमार्टम करनाल पुलिस द्वारा करवाया जाएगा, जबकि अपहरण की वारदात दिल्ली (महिपालपुर रोड) से होने के कारण मुख्य जांच दिल्ली पुलिस करेगी.​ मधुबन थाने के कार्यकारी एसएचओ लछमन सिंह ने बताया कि मामले के कानूनी पहलुओं को लेकर दोनों राज्यों के उच्च अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है.

क्या था पूरा मामला? : ​बीती 16 मई की सुबह करीब 7:30 बजे बसताड़ा स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम के पास झाड़ियों में राहगीरों को एक अज्ञात शव मिला था. पुलिस को मृतक के सिर और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले थे, साथ ही कान के पीछे गोली लगने का घाव था, जिससे ये साफ था कि मामला हत्या का है.
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Last Updated : May 19, 2026 at 9:13 PM IST

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