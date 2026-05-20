ब्यास नदी में डूबने से पंजाब के 19 वर्षीय युवक की मौत, दोस्तों के साथ घूमने आया था हिमाचल
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने नदियों और जलाशयों में उतरते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 9:43 AM IST
देहरा/कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में घूमने आए पंजाब के एक युवक की ब्यास नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. युवक अपने दोस्तों के साथ धार्मिक एवं पर्यटन स्थल कलेश्वर महादेव मंदिर घूमने आया था. मंदिर दर्शन के बाद सभी दोस्त नदी में नहाने उतरे, लेकिन कुछ ही मिनटों में खुशियों भरा यह सफर मातम में बदल गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और साथ आए दोस्त भी सदमे में हैं.
दोस्तों के साथ आया था घूमने
जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 19 वर्षीय विशाल, पुत्र स्वर्गीय विजय मांझी, निवासी भगतपुरा, तहसील फगवाड़ा, जिला कपूरथला (पंजाब) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि विशाल अपने आठ दोस्तों के साथ कांगड़ा जिले के कलेश्वर महादेव मंदिर घूमने पहुंचा था. मंदिर परिसर के समीप बहने वाली ब्यास नदी में सभी युवक नहाने के लिए उतर गए.
नदी पार करने के दौरान हुआ हादसा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नदी में पानी कम दिखाई देने के कारण विशाल दूसरी ओर तक पहुंच गया था. लेकिन वापस लौटते समय वह अनजाने में गहरे पानी वाले हिस्से में चला गया. अचानक संतुलन बिगड़ने के बाद वह पानी में डूबने लगा. युवक को संघर्ष करता देख उसके साथियों ने शोर मचाया और मदद के लिए आसपास मौजूद लोगों को बुलाया.
लोगों ने बाहर निकाला, लेकिन नहीं बच सकी जान
शोर सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नदी से बाहर निकाला गया. हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया. साथ आए दोस्तों का भी रो-रोकर बुरा हाल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही ज्वालामुखी थाना रक्कड़ के प्रभारी इल्मदीन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर देहरा अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने मामले की कानूनी कार्रवाई भी पूरी कर ली है.
पर्यटकों को दी गई सावधानी बरतने की सलाह
पुलिस जिला देहरा के एसपी मयंक चौधरी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ब्यास नदी में डूबने से पंजाब के युवक की मौत हुई है. उन्होंने कहा कि नदियों और जलाशयों में उतरते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. कई बार पानी कम दिखाई देता है, लेकिन कुछ स्थानों पर अचानक गहराई अधिक होने के कारण हादसे हो जाते हैं. पुलिस ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से गहरे पानी तथा तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है.
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