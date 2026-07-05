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2.5 किलो चरस लेकर जा रहा था पंजाब का युवक, पुलिस ने टोल प्लाजा पर दबोचा, मोटरसाइकिल भी जब्त

पुलिस अब यह पता लगाना में जुटी है कि चरस किस स्रोत से लाई गई और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी.

NURPUR POLICE CAUGHT CHARAS NAGABARI TOLL PLAZA
चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी (NURPUR POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 4:24 PM IST

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कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज हो रहा है. इसी कड़ी में कांगड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में सीआईए नूरपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के एक युवक को 2.532 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी बाइक पर सवार होकर चरस की खेप लेकर जा रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते वह नागाबाड़ी टोल प्लाजा के पास ही पकड़ लिया गया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में बरामद चरस कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था.

चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

पुलिस के अनुसार, सीआईए नूरपुर की टीम रविवार को नियमित गश्त और वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान नागाबाड़ी टोल प्लाजा के समीप एक संदिग्ध हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (PB-35-H-9592) को रोककर जांच की गई. तलाशी लेने पर चालक के कब्जे से 2.532 किलोग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने मौके पर ही चरस और मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया.

पंजाब का रहने वाला है आरोपी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 33 वर्षीय अश्वनी कुमार, निवासी पठानकोट (पंजाब) के रूप में हुई है. पुलिस जिला नूरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्म चंद वर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस तस्करी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

चरस की सप्लाई चेन खंगाल रही पुलिस

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि बरामद चरस किस स्रोत से लाई गई और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी. मामले से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान करने के लिए भी जांच तेज कर दी गई है. सीमावर्ती क्षेत्रों में नशा तस्करों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

देहरा में भी चरस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

उधर, पुलिस जिला देहरा के तहत ज्वालामुखी पुलिस ने भी एक अलग कार्रवाई में सार्वजनिक परिवहन बस में बैठे एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेकर उसके कब्जे से 221 ग्राम 37 मिलीग्राम चरस बरामद की है. आरोपी की पहचान 45 वर्षीय राज कुमार निवासी, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है. एसपी देहरा संदीप धवल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

DHERA POLICE CAUGHT CHARAS
देहरा में चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार (DHERA POLICE)

बिलासपुर में भी पंजाब का युवक गिरफ्तार

वहीं, बिलासपुर पुलिस ने भी नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए बरमाणा थाना क्षेत्र में बैरी हनुमान मंदिर के समीप 140.65 ग्राम चरस के साथ पंजाब के एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार नियमित गश्त और यातायात जांच के दौरान संदिग्ध की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से चरस बरामद हुई. आरोपी की पहचान 35 वर्षीय इन्द्र पाल सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी ऋषि नगर, हाबोवाल खुर्द, लुधियाना (पंजाब) के रूप में हुई है. बरमाणा थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद चरस कहां से लाई गई थी और इसे किसे सप्लाई किया जाना था.

BILASPUR POLICE CAUGHT CHARAS
बिलासपुर में भी चरस के साथ पंजाब का युवक गिरफ्तार (BILASPUR POLICE)

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