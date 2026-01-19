ETV Bharat / state

हेरोइन तस्करी करते पंजाब का युवक रायपुर से गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर आमानाका पुलिस ने किया अरेस्ट

पकड़ा गया युवक चाय के ठेले पर ग्राहक का इंतजार कर रहा था. पुलिस ने उसे रंगेहाथों गिरफ्तार किया.

Punjab youth arrested in Raipur
मुखबिर की सूचना पर आमानाका पुलिस ने किया अरेस्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 19, 2026 at 5:24 PM IST

रायपुर: नशे के सौदागरों के खिलाफ प्रदेशभर में एक्शन जारी है. इसी कड़ी में आमानाका पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब के युवक को गिरफ्तार किया. पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने लाखों की हेरोइन बरामद की. पुलिस की टीम ने जब आरोपी को घेराबंदी कर दबोचा तब वो हेरोइन बेचने की फिराक में चाय के ठेले पर खड़ा था.

पंजाब का युवक हेरोइन के साथ गिरफ्तार

पकड़े गए युवक का नाम सतनाम सिंह है. आरोपी सतनाम सिंह पंजाब का रहने वाला है. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 29 ग्राम हेरोइन बरामद की है. जब्त हेरोइन की कीमत 3 लाख के करीब है. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी नशे की खेप दूसरे को बेचने के लिए खड़ा था. वो दूसरे को हेरोइन बेच पाता इससे पहले उसे दबोच लिया गया. आमानाका पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 21 B एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

Punjab youth arrested in Raipur
मुखबिर की सूचना पर आमानाका पुलिस ने किया अरेस्ट (ETV Bharat)

रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर, रायपुर के साथ ही पूरे रायपुर रेंज में ऑपरेशन निश्चय के तहत लगातार मादक पदार्थों की तस्करी और रोकने और अवैध रूप से उनकी खरीदी बिक्री करने वाले लोगों की पतासाजी कर, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है: लाल उमेद सिंह, एसएसपी

पंजाब के थाना समासार जिले का रहने वाला है आरोपी

आमानाका पुलिस ने आरोपी को बिलासपुर रोड पर लगाए गए वीर सिंह चाय ठेले से पकड़ा गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी ठेले पर ग्राहक का इंतजार कर रहा था. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी युवक सतनाम सिंह पंजाब के समासार जिले का रहने वाला है. वर्तमान में आरोपी रायपुर के कबीर नगर, बीएसयूपी कॉलोनी में रहता है.

नशे के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन निश्चय

रायपुर पुलिस ऑपरेशन निश्चय के तहत नशीले सामान बेचने वाले आरोपियों पर अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई कर रही है. जनवरी महीने में अब तक रायपुर पुलिस के द्वारा हेरोइन और गांजे के साथ ही नशीली गोलियां बेचने वाले तस्करों के खिलाफ कई कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है. पुलिस अधिकारियों की मानें तो नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान आगे भी जारी रहेंगे.

