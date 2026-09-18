ETV Bharat / state

पंजाब की महिला की बिहार में हत्या, करती थी ऑर्केस्ट्रा में काम, हिरासत में पति

पंजाब की महिला की नालंदा में हत्या कर दी गई. आर्केस्ट्रा में काम करती थी और एक साल पहले शादी हुई थी. रिपोर्ट- महमूद आलम

Punjab woman murdered in bihar
पति ने की पत्नी की हत्या (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2026 at 12:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा : जिले में एक और युवती की बेरहमी से सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. घटना लहेरी थाना क्षेत्र की है. मृतका निशा कुमारी (काल्पनिक नाम) की उम्र 26 साल बतायी जा रही है.

पंजाब की महिला की नालंदा में हत्या

घटना के संबंध में मृतका की सास ने बताया कि एक साल पूर्व मेरे बेटे की मुलाकात निशा से राजगीर घूमने के दौरान ऑर्केस्ट्रा में हुई थी. उसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोनों ने शादी कर ली. कुछ दिनों तक दोनों के बीच ठीक चला फ़िर पति पंजाब कमाने चला गया. निशा का मायका वहीं है.

पुलिस का बयान (ETV Bharat)

"निशा मेरे बेटे पर हत्या की नियत से दो-तीन बार चाकू से हमला करा चुकी थी, जिस वजह से बेटा दो दिन पहले वापस घर चला आया. निशा का किसी से अवैध संबंध था."- मृतक महिला की सास

एक साल पहले हुई थी शादी

महिला की सास ने बताया कि एक साल पहले दोनों की शादी हुई थी. बीती रात को दो बजे निशा मेरे घर पहुंची. मुझे धक्का देकर गिरा दी. बेटा दो-तीन दिन पहले ही मेरे पास आया था. मैंने सोचा उसको समझाती हूं, लेकिन वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी. पति-पत्नी दोनों के बीच कहासुनी हुई. गुस्से में पति ने हथौड़े से सिर पर वार कर दिया, जिससे निशा की मौत हो गई.

Punjab woman murdered in bihar
पंजाब की महिला की नालंदा में हत्या (ETV Bharat)

FSL की टीम ने साक्ष्य किए एकत्रित

घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी पति से पूछताक्ष कर रही है. घटनास्थल पर FSL की टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कर ले गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल बिहारशरीफ भेज आगे की कार्रवाई में जुटी है.

वहीं, घटना के संबंध में लहेरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने कहा कि पारिवारिक कलह की वजह से पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ. उसी में धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या की गई है. आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताक्छ की जा रही है. पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

Punjab woman murdered in bihar
FSL की टीम ने साक्ष्य किए एकत्रित (ETV Bharat)

"सूचना मिली कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी है. हथौड़ी से हमला करके हत्या की गई है. घटना के पीछे आपसी विवाद कारण बताया जा रहा है. पति को हिरासत में लिया गया है."- रंजीत कुमार रजक, लहेरी थानाध्यक्ष, नालंदा

ये भी पढ़ें

'दरवाजा खोलते ही सिर में मार दी गोली..' नशे में पति ने की पत्नी की हत्या, खरीदना चाहता था बाइक

बिहार में परीक्षा ड्यूटी से लौट रहे शिक्षक की पीट-पीटकर हत्या, शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन

TAGGED:

NALANDA
ORCHESTRA
LAHERI POLICE STATION
नालंदा क्राइम
PUNJAB WOMAN MURDERED IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.