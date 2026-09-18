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पंजाब की महिला की बिहार में हत्या, करती थी ऑर्केस्ट्रा में काम, हिरासत में पति

नालंदा : जिले में एक और युवती की बेरहमी से सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. घटना लहेरी थाना क्षेत्र की है. मृतका निशा कुमारी (काल्पनिक नाम) की उम्र 26 साल बतायी जा रही है.

पंजाब की महिला की नालंदा में हत्या

घटना के संबंध में मृतका की सास ने बताया कि एक साल पूर्व मेरे बेटे की मुलाकात निशा से राजगीर घूमने के दौरान ऑर्केस्ट्रा में हुई थी. उसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोनों ने शादी कर ली. कुछ दिनों तक दोनों के बीच ठीक चला फ़िर पति पंजाब कमाने चला गया. निशा का मायका वहीं है.

पुलिस का बयान (ETV Bharat)

"निशा मेरे बेटे पर हत्या की नियत से दो-तीन बार चाकू से हमला करा चुकी थी, जिस वजह से बेटा दो दिन पहले वापस घर चला आया. निशा का किसी से अवैध संबंध था."- मृतक महिला की सास

एक साल पहले हुई थी शादी

महिला की सास ने बताया कि एक साल पहले दोनों की शादी हुई थी. बीती रात को दो बजे निशा मेरे घर पहुंची. मुझे धक्का देकर गिरा दी. बेटा दो-तीन दिन पहले ही मेरे पास आया था. मैंने सोचा उसको समझाती हूं, लेकिन वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी. पति-पत्नी दोनों के बीच कहासुनी हुई. गुस्से में पति ने हथौड़े से सिर पर वार कर दिया, जिससे निशा की मौत हो गई.