पंजाब यूनिवर्सिटी ने वापस लिया हलफनामा, छात्रों ने खत्म किया आंदोलन

Punjab University Affidavit Controversy: पंजाब यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने एफिडेविट के फैसले को वापस ले लिया है.

Punjab University Affidavit Controversy
Punjab University Affidavit Controversy (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 5, 2025 at 7:41 AM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रहा एफिडेविट विवाद अब खत्म हो गया है. मंगलवार को पंजाब यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने एफिडेविट के फैसले को वापस ले लिया. जिसके बाद छात्रों ने आंदोलन खत्म कर दिया. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि "ये निर्णय छात्रों के व्यापक हित में लिया गया है, ताकि शैक्षणिक गतिविधियों को बिना किसी बाधा के सही रूप से जारी रखा जा सके."

पंजाब यूनिवर्सिटी एफिडेविट विवाद खत्म: यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया कि "अब मामला सुलझा लिया गया है और यूनिवर्सिटी कैंपस में सामान्य स्थिति बहाल की जा रही है." आंदोलन कर रहे छात्रों ने भी इस मुद्दे से जुड़ा अपना कानूनी मामला वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है. यूनिवर्सिटी ने कहा कि वो परिसर में रचनात्मक और सकारात्मक शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न विचारों और मतों के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए खुली बातचीत को प्रोत्साहित करता रहेगा.

जून में शुरू हुआ था विवाद: ये मामला जून 2025 में शुरू हुआ था, जब पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों से ऐसा हलफनामा भरवाने की मांग की गई थी, जिसमें विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को सीमित किया गया था. इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में CWP नंबर 18341/2025 दायर की गई थी. याचिका में तर्क दिया गया था कि ये हलफनामा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b), यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार, का उल्लंघन करता है.

Punjab University Affidavit Controversy
पंजाब यूनिवर्सिटी ने वापस लिया हलफनामा (Punjab University)

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में मामला: कई महीनों तक चले कानूनी संघर्ष और छात्रों के संयुक्त विरोध के बाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आखिरकार हलफनामे को पूरी तरह वापस लेने पर सहमति जताई है और आगामी जवाब में इस फैसले की जानकारी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को देगा. याचिकाकर्ता ने कहा कि कानूनी कार्रवाई तब तक जारी रहेगी. जब तक यूनिवर्सिटी आधिकारिक तौर पर कोर्ट में अपना बयान दाखिल नहीं करता और हलफनामा वापसी की औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं करता. तब तक मामला सक्रिय रहेगा, ताकि विश्वविद्यालय के इस निर्णय का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो सके.

छात्रों ने खत्म की भूख हड़ताल: भूख हड़ताल पर बैठे महासचिव का कहना था कि उन्हें हंगर स्ट्राइक के दौरान कई बड़े नेता तक मिलने आए, लेकिन यूनिवर्सिटी की वीसी और स्टूडेंट कौंसिल के प्रेजिडेंट एक बार भी इस प्रोटेस्ट में शमिल नहीं हुए. ये छात्रों का सपोर्ट है कि प्रशासन हमारी मांगों के आगे झुका है.

