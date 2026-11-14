ETV Bharat / state

अब रोशनी से होगा त्वचा के कैंसर का इलाज! पीयू बनाएगा खास पट्टी, ICMR ने दिए 86 लाख

अब रोशनी से होगा त्वचा के कैंसर का इलाज ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: त्वचा के कैंसर के इलाज के लिए अब ऐसी तकनीक विकसित करने की तैयारी है, जिसमें सामान्य रोशनी की मदद से विशेष पट्टी को सक्रिय कर प्रभावित हिस्से का उपचार किया जा सकेगा. पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) को इस महत्वाकांक्षी शोध परियोजना के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने 86 लाख रुपये की ग्रांट मंजूर की है. इस परियोजना पर यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री और बायोफिजिक्स विभाग संयुक्त रूप से काम करेंगे. शोध सफल रहा तो भविष्य में त्वचा के कैंसर के उपचार के लिए एक नया विकल्प सामने आ सकता है.

सामान्य रोशनी से सक्रिय होगी खास पट्टी: इस शोध का मुख्य उद्देश्य मेटालोसर्फैक्टेंट आधारित एक विशेष फॉर्मूलेशन तैयार करना है, जिसका इस्तेमाल फोटो डायनामिक थेरेपी में किया जा सकेगा. इस फॉर्मूलेशन को एक खास चिकित्सीय पट्टी में शामिल करने की योजना है. पट्टी को कैंसर प्रभावित त्वचा पर लगाने के बाद दृश्य प्रकाश यानी आमतौर पर दिखाई देने वाली रोशनी से सक्रिय किया जाएगा. शोधकर्ताओं का लक्ष्य ऐसी तकनीक विकसित करना है, जिससे उपचार को सीधे प्रभावित हिस्से तक पहुंचाया जा सके. इससे आसपास के स्वस्थ ऊतकों पर दवा का असर सीमित रखने की संभावना भी तलाशी जाएगी.

दो विभागों के वैज्ञानिक मिलकर करेंगे काम: इस परियोजना में केमिस्ट्री विभाग की डॉ. गुरप्रीत कौर मुख्य शोधकर्ता (प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर) होंगी, जबकि बायोफिजिक्स विभाग की डॉ. सिमरनप्रीत सह-शोधकर्ता के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगी. डॉ. गुरप्रीत कौर की टीम मेटालोसर्फैक्टेंट आधारित फॉर्मूलेशन तैयार करने और उसके रासायनिक व भौतिक गुणों का अध्ययन करेगी. वहीं, डॉ. सिमरनप्रीत की टीम पहले से विकसित ट्यूमर मॉडल की मदद से इसके जैविक प्रभावों का इन-विवो परीक्षण करेगी. कैंसर पर असर से लेकर रोशनी के मानकों तक होगी जांच: शोध के दौरान वैज्ञानिक यह पता लगाएंगे कि तैयार फॉर्मूलेशन कैंसर प्रभावित कोशिकाओं पर किस तरह काम करता है और इसका उपचार पर कितना प्रभाव पड़ता है. इसके साथ ही प्रकाश की तीव्रता, इस्तेमाल की परिस्थितियों और अन्य जरूरी मानकों का भी अध्ययन किया जाएगा. शोधकर्ताओं के सामने यह समझने की चुनौती होगी कि फॉर्मूलेशन किस तरीके से काम करता है और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन परिस्थितियों की जरूरत होगी. ICMR की यह ग्रांट मेटालोसर्फैक्टेंट आधारित दवा वितरण और फोटो डायनामिक थेरेपी पर चल रहे शोध को आगे बढ़ाएगी.