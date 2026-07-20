पंजाब यूनिवर्सिटी में सोनम वांगचुक के समर्थन में 24 घंटे का अनशन, छात्रों ने उठाई संवैधानिक अधिकारों की आवाज
पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में 24 घंटे का सांकेतिक अनशन कर लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों की आवाज उठाई.
Published : July 20, 2026 at 11:10 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर में शनिवार रात 12 बजे से पर्यावरणविद् और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के समर्थन में 24 घंटे का सांकेतिक अनशन आयोजित किया गया. इस पहल का नेतृत्व सिद्धार्थ चौधरी, साहिल शर्मा और प्रणव गर्ग ने किया. आयोजकों ने बताया कि यह अनशन वांगचुक के नेतृत्व में चल रहे संवैधानिक आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त करने के उद्देश्य से रखा गया है.
आयोजकों ने लोकतांत्रिक भागीदारी का दिया संदेश: आयोजकों ने बताया कि, "24 घंटे का उपवास शनिवार रात 12 बजे शुरू हुआ. जो लोग दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते, वे अपने-अपने शहरों में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना समर्थन दर्ज करा सकते हैं. यह अभियान लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करता है."
छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मिला समर्थन: दिनभर अनशन स्थल पर पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और शहर के कई लोग पहुंचे. आयोजकों ने कहा कि, "कई लोगों ने मौके पर पहुंचकर आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की और संवैधानिक मूल्यों के समर्थन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई." अनशन स्थल पर लगातार लोगों की आवाजाही बनी रही.
राजनीतिक प्रतिनिधियों की भी रही मौजूदगी:आयोजकों का दावा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी अनशन स्थल पर पहुंचे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन किया. समर्थकों ने कहा कि, "हम दिल्ली में चल रहे अनिश्चितकालीन अनशन में शामिल नहीं हो सके, इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित इस सांकेतिक उपवास के माध्यम से अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं."
"किसी दल नहीं, संवैधानिक मूल्यों का समर्थन": वहीं, छात्र संगठन ने कहा कि, "इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना नहीं है. हम संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक अधिकारों और जवाबदेह शासन की मांगों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं. ऐसे शांतिपूर्ण कार्यक्रम जागरूकता बढ़ाने और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने का माध्यम बनते हैं."
20 जुलाई को होगा अनशन का समापन: छात्र संगठन के अनुसार यह 24 घंटे का सांकेतिक अनशन 20 जुलाई की रात 12 बजे समाप्त होगा. आयोजकों का कहना है कि इस तरह के शांतिपूर्ण कार्यक्रम लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और समाज में संवाद को मजबूत करने का प्रयास हैं.
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