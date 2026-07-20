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पंजाब यूनिवर्सिटी में सोनम वांगचुक के समर्थन में 24 घंटे का अनशन, छात्रों ने उठाई संवैधानिक अधिकारों की आवाज

पंजाब यूनिवर्सिटी में सोनम वांगचुक के समर्थन में 24 घंटे का अनशन ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर में शनिवार रात 12 बजे से पर्यावरणविद् और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के समर्थन में 24 घंटे का सांकेतिक अनशन आयोजित किया गया. इस पहल का नेतृत्व सिद्धार्थ चौधरी, साहिल शर्मा और प्रणव गर्ग ने किया. आयोजकों ने बताया कि यह अनशन वांगचुक के नेतृत्व में चल रहे संवैधानिक आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त करने के उद्देश्य से रखा गया है. आयोजकों ने लोकतांत्रिक भागीदारी का दिया संदेश: आयोजकों ने बताया कि, "24 घंटे का उपवास शनिवार रात 12 बजे शुरू हुआ. जो लोग दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते, वे अपने-अपने शहरों में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना समर्थन दर्ज करा सकते हैं. यह अभियान लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करता है." छात्रों ने उठाई संवैधानिक अधिकारों की आवाज (ETV Bharat) छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मिला समर्थन: दिनभर अनशन स्थल पर पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और शहर के कई लोग पहुंचे. आयोजकों ने कहा कि, "कई लोगों ने मौके पर पहुंचकर आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की और संवैधानिक मूल्यों के समर्थन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई." अनशन स्थल पर लगातार लोगों की आवाजाही बनी रही.