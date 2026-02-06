ETV Bharat / state

पंजाब यूनिवर्सिटी में रोज़ फेस्टिवल शुरू, तीन दिनों तक चलेगा उत्सव, जानें इस बार क्या है खास

पंजाब यूनिवर्सिटी में आज से रोज़ फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है.

Punjab University Rose Festival 2026
पंजाब यूनिवर्सिटी में रोज़ फेस्टिवल शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 6, 2026 at 5:57 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी के सेक्टर-14 कैंपस में आज से तीन दिवसीय रोज फेस्टिवल का आगाज हो चुका है. इस बार फेस्टिवल 6 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा. यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आर. सी. पॉल ने फेस्टिवल का शुभारंभ किया. इस मौके पर रजिस्ट्रार प्रो. वाई. पी. वर्मा ने फेस्टिवल सचिवालय का उद्घाटन किया और कहा कि, "रोज़ फेस्ट अब पंजाब यूनिवर्सिटी की पहचान बन चुका है."

प्रतियोगिताओं में दिखेगी कला और रंगों की धूम: पहले दिन यानी 6 फरवरी को फेस्ट का मुख्य आकर्षण फूलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. शाम को यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित की गई. आयोजकों ने बताया कि सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए एंट्री 5 फरवरी शाम 5 बजे तक ली जा चुकी है. फेस्ट में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से बड़ी संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद है.

Punjab University Rose Festival 2026
पंजाब यूनिवर्सिटी में रोज़ फेस्टिवल (ETV Bharat)

दूसरे दिन का रंगीन उत्सव: 7 फरवरी को रोज फेस्ट का दूसरा दिन खासतौर पर रंगों और रचनात्मकता के नाम होगा. इस दिन रंगोली, पेंटिंग, ड्रॉइंग, स्लोगन लेखन और मेहंदी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. शाम को यूथ वेलफेयर विभाग के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे, जो फेस्ट में आए लोगों के लिए मनोरंजन का खास हिस्सा होंगे.

Punjab University Rose Festival 2026
तीन दिनों तक चलेगा उत्सव (ETV Bharat)

छात्रों से अपील: यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों और शहरवासियों से अपील की है कि वे रोज़ फेस्टिवल में पहुंचकर फूलों, कला और संस्कृति का आनंद लें. तीन दिन चलने वाले इस फेस्ट में हर उम्र के लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ आकर रंग-बिरंगी रचनात्मक गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकते हैं.

