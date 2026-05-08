ETV Bharat / state

पंजाब यूनिवर्सिटी में BBA-MBA इंटीग्रेटेड कोर्स के एडमिशन शुरू, 23 जून तक करें आवेदन

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनेजमेंट साइंसेज (UIAMS) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए BBA-MBA (Sectoral) फाइव ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में दाखिले शुरू हो गए हैं. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 23 जून 2026 तक आवेदन कर सकेंगे.

वाइस चांसलर ने जारी किया पोस्टर: इस एडमिशन अभियान का पोस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रो. रेनू विग ने जारी किया. इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के कई वरिष्ठ अधिकारी और फैकल्टी सदस्य भी उपस्थित रहे. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया कि यह कोर्स विद्यार्थियों को आधुनिक मैनेजमेंट शिक्षा और इंडस्ट्री आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश: यूनिवर्सिटी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, दाखिला 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा. मेरिट तैयार करने में 50 प्रतिशत वेटेज 10वीं और 50 प्रतिशत 12वीं के अंकों को दिया जाएगा. वहीं 12वीं में कॉमर्स विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत वेटेज का लाभ मिलेगा.