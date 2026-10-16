पीयू में डिजिटल फुट क्लिनिक शुरू, 20 मिनट से भी कम समय में पैरों की जांच, AI पहले ही पकड़ लेगा खतरे का संकेत
पंजाब यूनिवर्सिटी में डिजिटल फुट क्लिनिक शुरू हुआ है. यहां AI तकनीक से मधुमेह मरीजों के पैरों की जांच होगी. नगमा सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 1:04 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल पोडियाट्रिक क्लिनिक शुरू किया गया है. इस क्लिनिक में AI आधारित तकनीक की मदद से पैरों से जुड़ी समस्याओं का शुरुआती स्तर पर पता लगाया जा सकेगा. उत्तर भारत में अपनी तरह की इस पहल के तहत 20 मिनट से भी कम समय में पैरों की संवेदना, तापमान, रक्त संचार, दबाव वितरण, चाल और संतुलन की जांच की जाएगी. इसका मुख्य उद्देश्य बीमारी के गंभीर होने से पहले जोखिम के संकेत पहचानना और मरीजों को समय पर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद करना है.
मधुमेह मरीजों के लिए क्यों अहम है जांच: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी के भाई घनैया जी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. रुपिंदर कौर ने बताया कि, "मधुमेह के मरीजों में लंबे समय तक बढ़ा हुआ रक्त शर्करा स्तर नसों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे पैरों की संवेदना कम होने के कारण चोट या घाव का समय पर पता नहीं चलता. कई बार संक्रमण गंभीर रूप ले लेता है और स्थिति जटिल हो जाती है. डिजिटल क्लिनिक में शुरुआती संकेतों की पहचान कर मरीजों को समय पर आगे की जांच और उपचार के लिए मार्गदर्शन देने में मदद मिलेगी."
पैरों की पांच तरह की जांच से मिलेगी जानकारी: डॉ. रुपिंदर कौर ने आगे कहा कि, "क्लिनिक में कंपन और स्पर्श महसूस करने की क्षमता, तापमान, पैरों की त्वचा का तापमान, दबाव वितरण तथा चाल और संतुलन का आकलन किया जाएगा. इसके अलावा एंकल-ब्रेकियल इंडेक्स (ABI) और टो-ब्रेकियल इंडेक्स (TBI) के माध्यम से पैरों में रक्त प्रवाह से जुड़ी धमनियों की समस्याओं के जोखिम का पता लगाने में मदद मिलेगी. AI प्रणाली इन जांचों के नतीजों का विश्लेषण कर जोखिम पहचानने और मरीज की आगे निगरानी में सहायक होगी."
पहले मरीज की जांच में सामने आए शुरुआती संकेत: PU के भाई घनैया जी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. रुपिंदर कौर ने कहा कि, "क्लिनिक में मरीजों की जांच शुरू कर दी गई है. हमने अभी अपना पहला मरीज देखना शुरू किया है. वह पिछले 20 साल से मधुमेह की मरीज हैं. उनके शरीर में कोई दर्द नहीं है, लेकिन 20 मिनट की जांच में हमें पता चला कि उनके पैर के किस हिस्से में ज्यादा संकेत देखने को मिल रहे हैं. यही इस रिपोर्ट का मुख्य मकसद है, जहां हम मरीज की बीमारी का पहले से पता लगा सकते हैं, ताकि उसे कई गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके. "
तकनीकी संस्थानों और कंपनियों का सहयोग: वहीं, पीआई-राही के निदेशक प्रो. रजत संधीर ने बताया कि, "क्लिनिक की स्थापना पीयू-आईआईटी रोपड़ रीजनल एक्सेलेरेटर फॉर होलिस्टिक इनोवेशंस फाउंडेशन ने की है. तकनीकी समाधान चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी स्ट्राइडएलडीई ने उपलब्ध कराया है, जबकि दक्षिण कोरिया की वाहन प्रौद्योगिकी कंपनी एचएल क्लेमोव ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत सहयोग दिया है. नए क्लिनिक का उद्देश्य ऐसे जोखिमों की समय रहते पहचान कर मरीजों को आगे की चिकित्सकीय जांच और उपचार तक पहुंचने में मदद करना है. एआई प्रणाली जांच के नतीजों के आधार पर जोखिम पहचानने और मरीज की आगे निगरानी में मदद करेगी. क्लाउड आधारित व्यवस्था में जांच और फॉलो-अप का रिकॉर्ड रखा जाएगा. प्रशिक्षित नर्सें और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रणाली संचालित कर सकेंगे, जबकि उपचार का निर्णय चिकित्सकीय मूल्यांकन के अनुसार होगा."
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