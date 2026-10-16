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पीयू में डिजिटल फुट क्लिनिक शुरू, 20 मिनट से भी कम समय में पैरों की जांच, AI पहले ही पकड़ लेगा खतरे का संकेत

पीयू में डिजिटल फुट क्लिनिक शुरू ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल पोडियाट्रिक क्लिनिक शुरू किया गया है. इस क्लिनिक में AI आधारित तकनीक की मदद से पैरों से जुड़ी समस्याओं का शुरुआती स्तर पर पता लगाया जा सकेगा. उत्तर भारत में अपनी तरह की इस पहल के तहत 20 मिनट से भी कम समय में पैरों की संवेदना, तापमान, रक्त संचार, दबाव वितरण, चाल और संतुलन की जांच की जाएगी. इसका मुख्य उद्देश्य बीमारी के गंभीर होने से पहले जोखिम के संकेत पहचानना और मरीजों को समय पर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद करना है.

मधुमेह मरीजों के लिए क्यों अहम है जांच: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी के भाई घनैया जी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. रुपिंदर कौर ने बताया कि, "मधुमेह के मरीजों में लंबे समय तक बढ़ा हुआ रक्त शर्करा स्तर नसों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे पैरों की संवेदना कम होने के कारण चोट या घाव का समय पर पता नहीं चलता. कई बार संक्रमण गंभीर रूप ले लेता है और स्थिति जटिल हो जाती है. डिजिटल क्लिनिक में शुरुआती संकेतों की पहचान कर मरीजों को समय पर आगे की जांच और उपचार के लिए मार्गदर्शन देने में मदद मिलेगी."

20 मिनट से भी कम समय में पैरों की जांच, AI पहले ही पकड़ लेगा खतरे का संकेत (ETV Bharat) पैरों की पांच तरह की जांच से मिलेगी जानकारी: डॉ. रुपिंदर कौर ने आगे कहा कि, "क्लिनिक में कंपन और स्पर्श महसूस करने की क्षमता, तापमान, पैरों की त्वचा का तापमान, दबाव वितरण तथा चाल और संतुलन का आकलन किया जाएगा. इसके अलावा एंकल-ब्रेकियल इंडेक्स (ABI) और टो-ब्रेकियल इंडेक्स (TBI) के माध्यम से पैरों में रक्त प्रवाह से जुड़ी धमनियों की समस्याओं के जोखिम का पता लगाने में मदद मिलेगी. AI प्रणाली इन जांचों के नतीजों का विश्लेषण कर जोखिम पहचानने और मरीज की आगे निगरानी में सहायक होगी."