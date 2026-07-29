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पीयू ज्योति मौत मामला: यूनिवर्सिटी ने एक्सईएन और एसडीओ को किया तत्काल निलंबित, रजिस्ट्रार को अतिरिक्त जिम्मेदारी

पीयू में पीएचडी स्कॉलर ज्योति की मौत के बाद एक्सईएन और एसडीओ को निलंबित कर दिया गया. साथ ही रजिस्ट्रार को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.

Punjab University Jyoti Death Case
यूनिवर्सिटी ने एक्सईएन और एसडीओ को किया तत्काल निलंबित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 29, 2026 at 2:52 PM IST

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Updated : July 29, 2026 at 3:00 PM IST

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चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी शोधार्थी ज्योति की करंट लगने से हुई मौत के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी विभागीय कार्रवाई करते हुए वर्क्स विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (एक्सईएन) और सब डिविजनल इंजीनियर (एसडीओ-इलेक्ट्रिकल) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. दोनों अधिकारी जांच पूरी होने या अगले आदेश तक निलंबित रहेंगे.

छात्रा की मौत के बाद बढ़ा दबाव: दरअसल, मंगलवार सुबह सेक्टर-25 स्थित साउथ कैंपस में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की 28 वर्षीय पीएचडी शोधार्थी ज्योति की कथित तौर पर करंट लगने से मौत हो गई थी. घटना के बाद छात्रों ने परिसर में प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए. परिजनों ने भी निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

दो अधिकारियों पर गिरी गाज: कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर-2 (अतिरिक्त प्रभार) अनिल ठाकुर और कार्यवाहक सब डिविजनल इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) लखविंदर सिंह धनोआ को 29 जुलाई 2026 से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दोनों का निलंबन जांच पूरी होने या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

रजिस्ट्रार को सौंपी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी: विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों पदों का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को सौंप दिया है. निलंबन अवधि के दौरान दोनों अधिकारियों को नियमानुसार निर्वाह भत्ता (सब्सिस्टेंस अलाउंस) दिया जाएगा.

पहले राहत, अब विभागीय कार्रवाई: इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन मृतका के परिवार को 16 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और पात्र भाई को नियमानुसार नौकरी देने की घोषणा कर चुका है. अधिकारियों का निलंबन इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी विभागीय कार्रवाई माना जा रहा है. मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि, "मामले की विस्तृत जांच जारी है. जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी. यदि किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

जांच रिपोर्ट पर टिकी आगे की कार्रवाई: विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोष तय किए जाएंगे. रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो.

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Last Updated : July 29, 2026 at 3:00 PM IST

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