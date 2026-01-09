ETV Bharat / state

पंजाब यूनिवर्सिटी का "ग्रास प्रिंटर" बना स्मार्ट लॉन की नई पहचान, मोबाइल ऐप से होगा कंट्रोल

पंजाब यूनिवर्सिटी का "ग्रास प्रिंटर" ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरा-भरा लॉन अब सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह संदेश, पहचान और ब्रांडिंग का माध्यम भी बनेगा. दरअसल, पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) के डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर द्वारा विकसित ‘ग्रास प्रिंटर’ नाम के एक अनोखे ऑटोनॉमस रोबोट को भारत सरकार से पेटेंट मिला है. इस उपलब्धि ने यूनिवर्सिटी को ऑटोमेटेड लैंडस्केपिंग और रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई है. तकनीक का कमाल: ग्रास प्रिंटर एक स्मार्ट रोबोटिक लॉन मूवर की तरह काम करता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह घास को अलग-अलग ऊंचाई पर काटकर लॉन पर अक्षर, चिन्ह और डिजाइन तैयार करता है. इन डिजाइनों में बनने वाला विज़ुअल कंट्रास्ट दूर से भी साफ दिखाई देता है. इस तकनीक की मदद से खुले मैदानों और बड़े लॉन को एक चलते-फिरते मैसेज बोर्ड में बदला जा सकता है. "ग्रास प्रिंटर" बना स्मार्ट लॉन की नई पहचान (ETV Bharat) मोबाइल ऐप से नियंत्रण: इस रोबोट को मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. उपयोगकर्ता ऐप में टेक्स्ट या डिजाइन डालता है और ग्रास प्रिंटर बिना ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप काम पूरा कर देता है. इससे समय, ऊर्जा और श्रम की बचत होती है. यह सिस्टम उन लोगों के लिए भी उपयोगी है, जिनके पास तकनीकी प्रशिक्षण नहीं है.