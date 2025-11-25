पंजाब यूनिवर्सिटी में 26 नवंबर को छुट्टी घोषित, आज होने वाली परीक्षा भी स्थगित
चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 नवंबर को छुट्टी घोषित कर दी है. बुधवार को होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी गयी है.
Published : November 25, 2025 at 10:26 PM IST|
Updated : November 26, 2025 at 10:01 AM IST
चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 नवंबर (बुधवार) को छुट्टी घोषित की है. इस दौरान यूनिवर्सिटी के सभी गेट बंद रखे जाएंगे. बुधवार को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गयी है.
पंजाब यूनिवर्सिटी में छुट्टी का ऐलान : चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने घोषणा करते हुए कहा है कि 26 नवंबर 2025, बुधवार को यूनिवर्सिटी के सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक विभाग और कार्यालय बंद रहेंगे. साथ ही आज होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी गयी है. परीक्षा की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी. यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर आगे की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी
प्रदर्शन का ऐलान : दरअसल पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने 26 नवंबर को यूनिवर्सिटी बंद करने की कॉल दी थी. इसके बाद मंगलवार देर शाम स्टूडेंट्स ने गेट नंबर 2 को बंद कर दिया और धरना लगाकर बैठ गए. पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट इलेक्शन की तारीखों का ऐलान न होने पर स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन का ऐलान कर पंजाब के 200 कॉलेजों के छात्रों को चंडीगढ़ पहुंचने की अपील की है. इसे देखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी गई है और बुधवार को होने वाली परीक्षा के केंद्र में भी बदलाव किया गया है.
यूनिवर्सिटी के गेट बंद रहेंगे : सथ(SATH) मेंबर दर्शनप्रीत सिंह ने बताया कि अभी तक प्रशासन की ओर से सीनेट इलेक्शन को लेकर किसी भी तरह का फ़ैसला नहीं लिया गया है जिसके चलते 26 नवंबर को हमारी ओर से दी गई कॉल के चलते यूनिवर्सिटी बंद रखी जाएगी और यहां पर सभी किसान संगठन और अन्य संगठनों द्वारा एकत्र होकर प्रशासन से मांग की जाएगी. 26 नवंबर को यूनिवर्सिटी के सभी गेट बंद रखे जाएंगे . इस दौरान यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह के प्रोग्राम गतिविधि को बंद रखा जाएगा. कल के बंद के चलते यूनिवर्सटी को पूरी तरह शट डाउन रखा जाएगा.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें - चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल, स्टूडेंट्स के साथ झड़प के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज
ये भी पढ़ें - पंजाब यूनिवर्सिटी ने वापस लिया हलफनामा, छात्रों ने खत्म किया आंदोलन
ये भी पढ़ें - पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्राएं सीख रही सेल्फ डिफेंस के गुर, चंडीगढ़ पुलिस 200 स्टूडेंट्स को दे रही धांसू ट्रेनिंग