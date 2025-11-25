ETV Bharat / state

पंजाब यूनिवर्सिटी में 26 नवंबर को छुट्टी घोषित, आज होने वाली परीक्षा भी स्थगित

चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 नवंबर (बुधवार) को छुट्टी घोषित की है. इस दौरान यूनिवर्सिटी के सभी गेट बंद रखे जाएंगे. बुधवार को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गयी है.

पंजाब यूनिवर्सिटी में छुट्टी का ऐलान : चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने घोषणा करते हुए कहा है कि 26 नवंबर 2025, बुधवार को यूनिवर्सिटी के सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक विभाग और कार्यालय बंद रहेंगे. साथ ही आज होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी गयी है. परीक्षा की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी. यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर आगे की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी

पंजाब यूनिवर्सिटी में 26 नवंबर को छुट्टी घोषित (Etv Bharat)

प्रदर्शन का ऐलान : दरअसल पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने 26 नवंबर को यूनिवर्सिटी बंद करने की कॉल दी थी. इसके बाद मंगलवार देर शाम स्टूडेंट्स ने गेट नंबर 2 को बंद कर दिया और धरना लगाकर बैठ गए. पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट इलेक्शन की तारीखों का ऐलान न होने पर स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन का ऐलान कर पंजाब के 200 कॉलेजों के छात्रों को चंडीगढ़ पहुंचने की अपील की है. इसे देखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में छुट्‌टी कर दी गई है और बुधवार को होने वाली परीक्षा के केंद्र में भी बदलाव किया गया है.