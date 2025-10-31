ETV Bharat / state

पंजाब यूनिवर्सिटी में एंटी-एफिडेविट फ्रंट का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन जारी, वीसी के निर्णय के खिलाफ छात्र संगठनों ने खोला मोर्चा

पंजाब यूनिवर्सिटी में एफिडेविट नीति का विरोध करते छात्र संगठन से जुड़े लोग ( Etv Bharat )

वीसी के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्र संगठनों से जुड़े लोग (Etv Bharat)

'यूनिवर्सिटी के लोकतांत्रिक स्वरूप पर हमला': एंटी-एफिडेविट फ्रंट के संयोजक ने धरने की शुरुआत करते हुए कहा कि "यह हलफनामा हमारे विरोध, अभिव्यक्ति और अकादमिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीनता है. यूनिवर्सिटी का उद्देश्य विचार, आलोचना और सत्य की खोज को प्रोत्साहित करना होना चाहिए. लेकिन यह आदेश उस भावना का अपमान है.” उन्होंने प्रशासन द्वारा विरोध करने वाले छात्रों को 'अपराधिक मानसिकता वाला' बताने की निंदा की और कहा कि "फीस वृद्धि, शैक्षणिक सेमिनार पर रोक और असहमति को दबाने की प्रवृत्ति यूनिवर्सिटी के लोकतांत्रिक स्वरूप पर हमला है."

अनिश्चितकालीन आंदोलन जारीः राजनीति विज्ञान विभाग के छात्रों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया, जिसे शुरू में प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया था. छात्रों ने हलफनामे की वापसी की मांग को लेकर कई अभियान, मार्च और बैठक की, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर छात्र अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं.

PUCSC के उपाध्यक्ष ने आंदोलन को दिया समर्थनः यूनिवर्सिटी परिसर में बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ लगातार तीसरे दिन नारेबाजी कर रहे हैं. पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल (PUCSC) के उपाध्यक्ष अशमीत सिंह और महासचिव मोहित मंदरना ने भी धरने में शामिल होकर आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया.

चंडीगढ़ः पंजाब यूनिवर्सिटी में हाल ही में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए एक अनिवार्य एफिडेविट जमा करने का आदेश जारी किया था. एफिडेविट में 11 शर्तें शामिल हैं. एफिडेविट की शर्तों की अवहेलना करने वाले छात्रों का एडमिशन रद्द करने सहित अन्य कठोर का अधिकार यूनिवर्सिटी को मिल जायेगा. वीसी के इसी निर्णय के विरोध में छात्रों ने एकजुट होकर एंटी-एफिडेविट फ्रंट का गठन किया है. इसके विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि एफिडेविट छात्रों के विरोध, रैली और धरना करने के मौलिक अधिकारों को सीमित करता है. यह निर्णय अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है.

करणवीर (SFS) ने कहा कि "यह हलफनामा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने की दिशा में एक कदम है, जो शिक्षा के निजीकरण, केंद्रीकरण और भगवाकरण को बढ़ावा देती है."

जॉबन (PSU ललकार) ने कहा कि "विरोध करने का अधिकार हमें क्रांतिकारियों के संघर्ष से मिला है. न तो FIR, न लाठीचार्ज और न ही अदालत की गैर-लोकतांत्रिक टिप्पणियां हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से रोक सकती हैं."

पंजाब यूनिवर्सिटी में एंटी-एफिडेविट फ्रंट में शामिल छात्र-छात्राएं (Etv Bharat)

मोहित मंदरना (PUCSC महासचिव) ने कहा कि "यूनिवर्सिटी प्रशासन लोकतांत्रिक जगहों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छात्र तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक यह एफिडेविट पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता है."

अशमीत सिंह (PUCSC उपाध्यक्ष) ने इस हलफनामे को कैम्पस लोकतंत्र पर अंतिम हमला बताया. उन्होंने कहा कि "सीनेट को भंग करने के बाद अब प्रशासन ने छात्रों की असहमति की आवाज को निशाना बनाया है."

पंजाब यूनिवर्सिटी में अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन जारी (Etv Bharat)

विकी धनोआ (ASAP) ने कुलपति को चेतावनी देते हुए कहा कि "यह यूनिवर्सिटी छात्रों का है, किसी एक प्रशासनिक तंत्र का नहीं. छात्र किसी भी तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे."

रणवीर कुराड़ (राज्य अध्यक्ष, PSU) ने आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि "इस मुद्दे को पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी कॉलेजों में उठाया जाएगा."

एंटी-एफिडेविट फ्रंट की अपीलः एंटी-एफिडेविट फ्रंट ने पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी, छात्रों, शिक्षकों और पूर्व छात्रों से अपील की है कि वे यूनिवर्सिटी के लोकतांत्रिक चरित्र, अकादमिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हों.

पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन (Etv Bharat)

क्या है 11 बिंदुओं वाला एफिडेविट विवादः जून 2025 में पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एडमिशन लेने वाले नए छात्र-छात्राओं के लिए एक अनिवार्य एफिडेविट जमा करने का आदेश जारी किया था. इस एफिडेविट में 11 शर्तें शामिल हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी परिसर में किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन न करने, नारेबाजी की आवाज सीमा से ज्यादा न होने और किसी भी छात्र का अपराध रिकॉर्ड न होने जैसी पाबंदियां शामिल हैं. इसके अलावा, एफिडेविट में कहा गया है कि नियमों की अवहेलना करने वाले छात्रों का दाखिला रद्द किया जा सकता है. परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सकता है. कैंपस में एंट्री बंद की जा सकती है. साथ ही, पोस्टर लगाने, कैंपस में वाहन चलाने या प्रदर्शन में भाग लेने जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाने की शर्त है."