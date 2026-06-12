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मणिकर्ण में खाई में गिरी पंजाब से आए पर्यटकों की कार, पिता-बेटी की मौके पर मौत, 3 घायल

हादसे में 3 बच्चे भी घायल हुआ हैं. जिसमें में एक बच्चे की उम्र 7 साल है. ये सभी एक ही परिवार के थे.

CAR ACCIDENT IN MANIKARAN
मणिकर्ण में खाई में गिरी पर्यटकों की कार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 8:31 PM IST

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कुल्लू: कुल्लू जिले के मणिकर्ण में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. यहां पर्यटकों की एक गाड़ी सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. जिसके चलते दो लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों में 2 बच्चे भी हैं, जिन्हें प्रारंभिक उपचार के बाद नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच में शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, यहां हादसा मणिकर्ण के सरसाड़ी क्षेत्र के पास उस समय हुआ जब पर्यटकों से भरी कार (नंबर पीबी 08 एफके 8223) अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 100 फीट नीचे जा गिरी. दुर्घटना में कार में सवार पांच लोगों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में एक 7 साल का बच्चा भी शामिल है. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

CAR ACCIDENT IN MANIKARAN
सरसाड़ी के पास खाई में गिरी कार (ETV BHARAT)

बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को वाहन से बाहर निकालकर उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. कार में सवार सभी लोग पर्यटक थे. हादसे के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. हालांकि माना जा रहा है कि वाहन चालक का नियंत्रण खोने से यह दुर्घटना हुई है.

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घायलों को नेरचौक मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर (ETV BHARAT)

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि सड़क हादसे में परमिंदर (उम्र 47) और निधि (उम्र 21) नाम की युवती की मौत हुई है. यह दोनों पिता और बेटी थे. इसके अलावा मृतक परमिंदर की पत्नी ऋतु (उम्र 42) कुल्लू अस्पताल में भर्ती है. जबकि ऋतु का बेटा मानव (उम्र 17) और आदित्य (उम्र 6 साल) को इलाज के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. ये सभी पंजाब के जालंधर के रहने वाले है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है.

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