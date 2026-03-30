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ड्रग्स सप्लाई पंजाब To दुर्ग, हेरोइन खपाने के लिए ग्राहक की तलाश करते 3 गिरफ्तार

दुर्ग: जिले में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है हालांकि पुलिस ने भी लगातार एक्शन ले रही है. इसी बीच पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 43.14 ग्राम हेरोइन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से जब्त हेरोइन की कीमत और समान की कीमत लगभग 9 लाख रुपए आंकी गई है.

खुर्सीपार थाना पुलिस को सूचना मिली कि मिनी स्टेडियम सुलभ शौचालय के पास कुछ युवक मादक पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं. इसके लिए वे ग्राहक को तलाश में खड़े हुए थे. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 युवकों को हिरासत में लेकर तलाशी ली और उनके पास से हेरोइन ड्रग बरामद किया गया.

हेरोइन खपाने के लिए ग्राहक की तलाश करते 3 गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पंजाब से लाए थे हेरोइन

पुलिस ने आरोपियों के पास से 43.14 ग्राम हेरोइन, 5 नग मोबाइल और 3640 रुपए नगद भी बरामद किया है. हेरोइन सहित कुल कीमत करीब 8 लाख 90 हजार 940 रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में बताया कि मादक पदार्थ हेरोइन को पंजाब से लाकर दुर्ग भिलाई में खपाया करते हैं.

हेरोइन बिक्री की सूचना पर छापामार कार्रवाई की गई है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, आगे पूछताछ की जाएगी- दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा

सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी पंजाब का

पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें विजय सिंह, मीर नौशाद, सुरेन्द्र क्षत्रिय शामिल है. हेरोइन सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी विजय सिंह है जो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है. वही पंजाब से हेरोइन लेकर भिलाई आता था और फिर अपने दो साथी मीर नौशाद और सुरेंद्र क्षत्रिय के साथ मिलकर भिलाई में बिक्री करता था.