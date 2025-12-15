ETV Bharat / state

बृजभूषण सिंह को गिफ्ट में मिला डेढ़ करोड़ का घोड़ा; पंजाब से तेजवीर बराड़ ने भेजी जन्मदिन और नए साल की शुभकामना

घोड़ा देश-विदेश की प्रतियोगिताओं में भी शामिल हो चुका है और इसका पासपोर्ट भी बना हुआ है.

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिफ्ट में मिला डेढ़ करोड़ का घोड़ा. (Photo Credit; Brijbhushan Sharan Singh)
गोंडा: यूपी के गोंडा जिले में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पंजाब से तेजवीर बराड़ ने डेढ़ करोड़ रुपए का घोड़ा गिफ्ट में भेजा है. यह तोहफा उनको उनके जन्मदिन और नए साल 2026 की बधाई के रूप में दिया गया है. बृजभूषण सिंह का जन्मदिन 8 जनवरी को होता है.

पूर्व सांसद को जन्मदिन और नव वर्ष के शुभ अवसर से पहले ही गुरप्रीत और दीपक ने पंजाब से लाकर मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा गिफ्ट में दिया है. भाजपा नेता बृजभूषण सिंह घोड़े व गाय पालने के शौकीन हैं. उनके पैतृक गोंडा जिले के विश्नोहरपुर गांव में घर के ठीक सामने एक अस्तबल व गोशाला बनी हुई है.

गिफ्ट में मिले घोड़े के बारे में बताते पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह. (Video Credit; Brijbhushan Sharan Singh)

इस बार बृजभूषण शरण सिंह के अस्तबल में पंजाब से आया हुआ डेढ़ करोड़ का घोड़ा शामिल हुआ है. इसे बृजभूषण शरण सिंह ने खरीदा नहीं है. बल्कि उन्हें पंजाब से आए लोगों ने गिफ्ट में जन्मदिन से पहले दिया है.

यह घोड़ा देश-विदेश की प्रतियोगिताओं में भी शामिल हो चुका है और इसका पासपोर्ट भी बना हुआ है. बृजभूषण शरण सिंह ने खुद इसका वीडियो जारी करके इसकी जानकारी दी है. घोड़ी अभी 2 साल का बच्चा है. यह घोड़ा एक प्रतियोगिता में 17 लाख रुपए भी जीत करके आया है. इसका पासपोर्ट बना हुआ है और यह देश विदेश की खेल प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग करने जाता है.

कौन हैं तेजवीर बराड़ जिन्होंने भाजपा नेता को भेजा महंगा गिफ्ट: पंजाब के तेजवीर बराड़ घोड़ों की एकेडमी चलाते हैं. इसके साथ ही घोड़ों की खरीद-फरोख्त भी करते हैं. उनका कारोबार देश-विदेश में फैला है. तेजवीर बराड़ बृजभूषण शरण सिंह के सांसद बेटे करण भूषण के गहरे दोस्त हैं.

