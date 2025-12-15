ETV Bharat / state

बृजभूषण सिंह को गिफ्ट में मिला डेढ़ करोड़ का घोड़ा; पंजाब से तेजवीर बराड़ ने भेजी जन्मदिन और नए साल की शुभकामना

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिफ्ट में मिला डेढ़ करोड़ का घोड़ा. ( Photo Credit; Brijbhushan Sharan Singh )