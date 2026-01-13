ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा Vs पंजाब पुलिस: आतिशी के 'डॉक्टर्ड' वीडियो मामले में जवाब के लिए पंजाब पुलिस ने मांगी 10 दिन की मोहलत

भाजपा और दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पंजाब की आप सरकार पर पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया है.

दिल्ली विधानसभा
दिल्ली विधानसभा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 13, 2026 at 8:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने आम आदमी पार्टी की नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के एक कथित डॉक्टर्ड वीडियो क्लिप के आधार पर पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर (FIR) पर कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस जारी कर 48 घंटे में पंजाब पुलिस से जवाब मांगा था. यह मियाद खत्म होने के बाद पंजाब पुलिस ने दिल्ली विधानसभा सचिवालय को पत्र लिख 10 दिन की मोहलत मांगी है.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे सदन के विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन बताते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) और जालंधर के पुलिस कमिश्नर सहित तीन शीर्ष अधिकारियों को 10 जनवरी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था.

दिल्ली विधानसभा
दिल्ली विधानसभा (ETV Bharat)
जानिए क्या है पूरा मामलाविवाद की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा और कुछ अन्य भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया. दावा किया गया कि इस वीडियो में आतिशी ने दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान नौवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है. यह बहस दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हुई थी. नवंबर में गुरु साहिब के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान हुई थी.हालांकि, पंजाब की जालंधर पुलिस ने एक स्थानीय नेता इकबाल सिंह की शिकायत पर इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. पुलिस का दावा है कि फॉरेंसिक जांच में यह पाया गया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी और आतिशी ने 'गुरु' शब्द का वह अपमानजनक संदर्भ में उपयोग नहीं किया था जो कैप्शन में दिखाया गया था. लेकिन इस बाबत दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा मांगे गए जवाब पर अब डायरेक्टर जनरल पंजाब और जालंधर के पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली विधानसभा के सचिव को पत्र लिख जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मांगा है.
बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन
बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
विधानसभा अध्यक्ष की कड़ी आपत्तिदिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा के भीतर की गई कोई भी रिकॉर्डिंग सदन की विशेष संपत्ति होती है. बाहरी पुलिस बल सदन की कार्यवाही के आधार पर अध्यक्ष की अनुमति के बिना स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता. अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा विधानसभा की कार्यवाही को 'डॉक्टर्ड' कहना या उस पर कानूनी कार्रवाई करना सीधे तौर पर सदन की गरिमा और विशेषाधिकार पर हमला है. भाजपा और दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पंजाब की आप सरकार पर पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जबकि पंजाब पुलिस का तर्क है कि उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया. पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक लैब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वीडियो में आतिशी की आवाज के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश करने के लिए 'फेक' सबटाइटल्स का सहारा लिया गया था. वहीं, दूसरी ओर, दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या पंजाब पुलिस ने जानबूझकर दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है.

TAGGED:

DELHI ASSEMBLY LETTER
DELHI ASSEMBLY
PUNJAB POLICE
ATISHI DOCTORED VIDEO CASE
DELHI ASSEMBLY VS PUNJAB POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.