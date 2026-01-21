ETV Bharat / state

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हरी बॉक्सर के घर बानसूर में दबिश देने पहुंची पंजाब पुलिस, मचा हड़कंप

बहरोड़: लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कुख्यात बदमाश हरी बॉक्सर से संबंधित मामले में सोमवार को बानसूर क्षेत्र में पंजाब पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया. पंजाब के फाजिल्का-अबोहर जिले से आई पुलिस की विशेष जांच टीम ने बानसूर उपखंड के चतरपुरा गांव में दबिश दी. टीम ने हरी बॉक्सर के आवास पर पहुंच कर मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच-पड़ताल की और परिजनों से पूछताछ की.

बहरोड़ जिले के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि बदमाश हरी बॉक्सर जिले के टॉप लिस्टेड में आता है और पंजाब पुलिस को सूचना मिली थी कि बानसूर के रामपुर में कुछ और संदिग्ध हैं जो गैंग के लिए काम कर रहे हैं, जिस पर स्थानीय पुलिस को भेजा गया. जिम संचालक को धमकी देने के एक गंभीर मामले की कड़ियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हरी बॉक्सर तक जुड़ने की बात सामने आ रही है. इसी सिलसिले में पंजाब पुलिस की टीम राजस्थान पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से जांच को आगे बढ़ाया. दबिश के दौरान पुलिस ने घर में मौजूद दस्तावेजों और अन्य जानकारियों को खंगाला.

रिश्तेदारों तक भी पहुंची जांच: उन्होंने बताया कि कार्रवाई केवल चतरपुरा गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि हरी बॉक्सर के रिश्तेदारों के घरों पर भी पुलिस ने पूछताछ की. बानसूर क्षेत्र के रामपुर गांव में भी पुलिस टीम पहुंची, जहां रिश्तेदारों से संदिग्ध गतिविधियों और संपर्कों के बारे में सवाल-जवाब किए गए. पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि धमकी देने के मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं और उनका नेटवर्क किस स्तर तक फैला हुआ है. पंजाब पुलिस की इस टीम में डीएसपी रैंक का अधिकारी भी शामिल था. पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस तीन गाड़ियों में सवार होकर मौके पर पहुंची, जिससे इलाके में काफी देर तक चर्चा का माहौल बना रहा. सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और स्थिति पर नजर रखी गई.