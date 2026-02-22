ETV Bharat / state

नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस में बड़ी सफलता, विदेश से रची गई थी साजिश, दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जालंधर (पंजाब): पंजाब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नालागढ़ पुलिस स्टेशन IED (RDX) ब्लास्ट केस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने काउंटर इंटेलिजेंस एसएएस नगर के साथ संयुक्त अभियान चलाकर दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि यह धमाका 1 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन में हुआ था. कौन हैं गिरफ्तार आरोपी? पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महावीर उर्फ काका और मनप्रीत उर्फ मनी के रूप में हुई है. दोनों पंजाब के एसबीएस नगर के रहने वाले हैं. तलाशी के दौरान उनके पास से एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी विदेश में बैठे मास्टरमाइंड के निर्देश पर काम कर रहे थे. विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर हुई साजिश