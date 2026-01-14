ETV Bharat / state

नूंह में स्कॉर्पियो सवार ने सड़क पर मचाया कोहराम, पंजाब पुलिस कर रही थी गिरफ्तारी की कोशिश

नूंह में पंजाब पुलिस की घेराबंदी के बाद घिरता देख स्कॉर्पियो सवार युवक ने कई लोगों और वाहनों को टक्कर मारी और फरार हो गया.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 14, 2026 at 11:05 PM IST

नूंहः जिले के तावडू शहर में बुधवार को सोहना रोड पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने एक बड़ा हादसा हुआ. पुलिस से बचने के चक्कर में सड़क पर जमकर उत्पात मचाया. पंजाब पुलिस ने वाहन चोरी के एक आरोपी की तलाश में तावडू पहुंचकर घेराबंदी की कोशिश की, लेकिन युवक ने तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो गाड़ी भगाकर फरार होने की कोशिश की. इस दौरान दो बाइकें क्षतिग्रस्त हुईं और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

कई बाइकें क्षतिग्रत, एक घायलः घटना की जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस खरखड़ी गांव थाना सदर तावडू के निवासी एक युवक की तलाश में आई थी, जिसे चोरी की गाड़ी की खरीद-फरोख्त में शामिल बताया जा रहा है. पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने बिना नंबर प्लेट वाली काली स्कॉर्पियो को घेर लिया. घेराबंदी की भनक लगते ही स्कॉर्पियो चालक ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और भागने लगा. फरार होते समय चालक ने सामने खड़ी बाइकों और लोगों को टक्कर मार दी. मैकेनिक की दुकान के सामने खड़ी दो बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. टक्कर की चपेट में आने से पचगांव निवासी इकलास पुत्र अरशद (15) के पैर में गंभीर चोट आई. स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत मॉडर्न हॉस्पिटल, तावडू पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

स्कॉर्पियो सवार ने एक को रौंदा (Etv Bharat)

तावडू थाना प्रभारी ने की घटना की पुष्टिः घटना के दौरान बाजार में अफरा-तफरी मच गई और करीब एक घंटे तक हड़कंप की स्थिति बनी रही. जानकारी के मुताबिक इस स्कॉर्पियो गाड़ी में वो युवक सवार नहीं था जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी. पंजाब पुलिस के हथियारबंद जवानों की मौजूदगी और बदमाश की तेज रफ्तार से लोगों में दहशत फैल गई. तावडू थाना प्रभारी नरेश कुमार मौके पर पहुंचे और घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि "फिलहाल इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है. स्थानीय पुलिस जांच में जुटी हुई है और बदमाश की तलाश जारी है."

पुलिस ने लोगों से की अपीलः पुलिस के मुताबिक नूंह मेवात का एक युवक पंजाब में चोरी की गाड़ी से जुड़े मामले में शामिल था. पंजाब पुलिस उसे पकड़ने के लिए हरियाणा पहुंची थी. इस घटना से इलाके में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई जानकारी हो तो तुरंत सूचित करें.

