ETV Bharat / state

नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस में दो आरोपी गिरफ्तार, बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े तार

नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस ( ETV Bharat )

शिमला/चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट मामले में पंजाब पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पंजाब पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए ये कामयाबी हासिल की है. दोनों आरोपियों का बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी नेटवर्क से तार जुड़े हैं. इस बारे में पंजाब डीजीपी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी. पंजाब DGP गौरव यादव ने X पर लिखा, कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट मामले की जांच में पाक-ISI समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े एक नार्को-टेररिस्ट मॉड्यूल की संलिप्तता का पर्दाफाश करके और उसके दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है'. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह उर्फ ​​शेरू उर्फ ​​कमल और प्रदीप सिंह उर्फ ​​दीपू के तौर पर हुई है, जो SBS के तहत राहों शहर के रहने वाले हैं. पुलिस टीमों ने उनके पास से एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) भी बरामद किया है. नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट मामले में 2 गिरफ्तार पंजाब DGP ने X पर लिखा, "एक बड़ी कामयाबी में, पंजाब पुलिस ने ISI के सपोर्ट वाले नार्को-टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) का ऑपरेटिव हरविंदर रिंडा चला रहा था, जो हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार है. दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक IED बरामद की गई है. यह इंटेलिजेंस पर आधारित ऑपरेशन हिमाचल पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया था. पंजाब पुलिस टेररिस्ट नेटवर्क को खत्म करने और शांति और सुरक्षा पक्का करने के लिए कमिटेड है".