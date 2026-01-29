ETV Bharat / state

नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस में दो आरोपी गिरफ्तार, बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े तार

हिमाचल के नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस में पंजाब पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस
नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 9:07 PM IST

Updated : January 29, 2026 at 10:39 PM IST

शिमला/चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट मामले में पंजाब पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पंजाब पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए ये कामयाबी हासिल की है. दोनों आरोपियों का बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी नेटवर्क से तार जुड़े हैं. इस बारे में पंजाब डीजीपी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी.

पंजाब DGP गौरव यादव ने X पर लिखा, कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट मामले की जांच में पाक-ISI समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े एक नार्को-टेररिस्ट मॉड्यूल की संलिप्तता का पर्दाफाश करके और उसके दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है'.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह उर्फ ​​शेरू उर्फ ​​कमल और प्रदीप सिंह उर्फ ​​दीपू के तौर पर हुई है, जो SBS के तहत राहों शहर के रहने वाले हैं. पुलिस टीमों ने उनके पास से एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) भी बरामद किया है.

नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट मामले में 2 गिरफ्तार

पंजाब DGP ने X पर लिखा, "एक बड़ी कामयाबी में, पंजाब पुलिस ने ISI के सपोर्ट वाले नार्को-टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) का ऑपरेटिव हरविंदर रिंडा चला रहा था, जो हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार है. दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक IED बरामद की गई है. यह इंटेलिजेंस पर आधारित ऑपरेशन हिमाचल पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया था. पंजाब पुलिस टेररिस्ट नेटवर्क को खत्म करने और शांति और सुरक्षा पक्का करने के लिए कमिटेड है".

DGP गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी गुरप्रीत उर्फ ​​गोपी नवांशहरिया और BKI मास्टरमाइंड हरविंदर रिंडा के करीबी सुशांत चोपड़ा के निर्देशों पर काम कर रहे थे. शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर 31 दिसंबर, 2025 को पंजाब से हिमाचल प्रदेश एक IED पहुंचाया था, जिसका इस्तेमाल 1 जनवरी, 2026 को नालागढ़ पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में किया गया था. यह पुलिस की जगहों को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था. इस मामले में पिछले लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है.

कार्रवाई की जानकारी देते हुए, नवांशहर के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) तुषार गुप्ता ने कहा कि राहों पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज FIR की जांच के दौरान सुशांत चोपड़ा के निर्देशों पर काम करने में गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका का पता चला. इन खुलासों और आगे की कार्रवाई के आधार पर, आरोपियों द्वारा बताई गई जगह से एक IED बरामद किया गया है, जिससे इस आतंकी साज़िश में उनके शामिल होने की पुष्टि होती है.

तुषार गुप्ता ने कहा पुलिस टीमों ने गिरफ्तार आरोपियों के दो साथियों की भी पहचान कर ली है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है. इस संबंध में, पुलिस स्टेशन राहों में दिनांक 29/01/2026 को आर्म्स एक्ट की धारा 25, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 10,13, 15, 16, 17 और 18 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 113 (1) और 113 (3) के तहत एक अलग एफआईआर नंबर 20 दर्ज की गई है.

