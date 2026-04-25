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पंजाब पुलिस ने मणिकर्ण से गैंगस्टर को किया गिरफ्तार, होटल में ठहरे थे 2 महिलाएं समेत 8 आरोपी

पंजाब पुलिस की सीआईए ने कुल्लू पुलिस की मदद से मणिकर्ण में पंजाब के एक गैंगस्टर सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Punjab Police arrested gangster from Manikaran
पंजाब पुलिस ने मणिकर्ण से गैंगस्टर को किया गिरफ्तार (Concept, IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 2:12 PM IST

2 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब पंजाब पुलिस की टीम दबिश देने पहुंची. मणिकर्ण घाटी में घूमने आए पंजाब के गैंगस्टर को उसके साथियों के साथ पंजाब पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है. इस दौरान कुल्लू पुलिस की टीम भी साथ रही और कुल्लू पुलिस की मदद से अब आरोपियों को पंजाब ले जाया गया है. आरोपी पर पंजाब में गोली चलाने और लोगों को डराने का मामला दर्ज था. आरोपियों को गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस की टीम इस मामले में आगामी कार्रवाई में जुटी है.

पंजाब पुलिस ने मणिकर्ण से गैंगस्टर को किया गिरफ्तार

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल के अनुसार, पंजाब पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (सीआईए) ने कुल्लू पुलिस अवगत करवाया कि पंजाब से कुछ आरोपी मणिकर्ण में ठहरे हुए हैं. ऐसे में जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो गैंगस्टर के साथ दो महिलाएं भी शामिल थीं. वहीं, गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर की पहचान हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है. इसके अलावा गैंगस्टर के साथ राम सिंह, गुरप्रीत सिंह, सतनाम उर्फ सागर, सिकंदर और राजविंद्र और दो महिला साथी को भी गिरफ्तार किया गया है. यह सभी लोग गुरुवार को ही मणिकर्ण पहुंचे थे और एक निजी होटल में ठहरे हुए थे.

फिरौती के लिए गोली चलाकर भय पैदा करने का आरोप

कुल्लू पुलिस के अनुसार, पंजाब पुलिस ने जब उनको ट्रेस किया तो ये बरशैणी से मणिकर्ण की तरफ लौट रहे थे और पुलिस टीम ने सभी को शिल्ला में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी गैंगस्टर पर 20 अप्रैल को बीएनएस की धारा 109, 3(5) और 25 शस्त्र अधिनियम के तहत जंडियाला थाना में FIR दर्ज की गई है. गैंगस्टर हरप्रीत सिंह पंजाब में एक घर में फिरौती के लिए गोली चलाकर डर का माहौल पैदा करने का आरोप है.

पंजाब के गैंगस्टर 2 महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने कहा, "पंजाब पुलिस को सूचना मिली कि ये घूमने के लिए मणिकर्ण आए हैं. पंजाब पुलिस ने मणिकर्ण पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया है. अब आरोपियों को पंजाब ले जाया गया है. आगामी तफ्तीश जारी है."

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