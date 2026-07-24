ETV Bharat / state

कुंभ से पहले अखाड़ा परिषद में गुटबाजी! पंजाब से आए नया उदासीन अखाड़े के संत, निरंजनी गुट को दिया समर्थन

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में अगले साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले से पहले अखाड़ा परिषद से जुड़े अखाड़ों में घमासान और गुटबाजी जारी है. शुक्रवार को जूना अखाड़े में आयोजित साधु संतों की बैठक में अखाड़ों की एकजुटता और आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई. बैठक में अखाड़ा परिषद के निरंजनी गुट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, महामंत्री महंत हरिगिरि सहित कई साधु संत महात्मा मौजूद रहे.

इस दौरान पंजाब से आए श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के सचिव महंत गणेश दास के नेतृत्व में साधु संतों ने निरंजनी गुट वाली अखाड़ा परिषद को अपना समर्थन देने की घोषणा की. इसके बाद परिषद की ओर से दावा किया गया कि अब उन्हें कुल नौ अखाड़ों का समर्थन प्राप्त है. परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में अखाड़ा परिषद में 13 अखाड़े हैं और बहुमत से अधिक अखाड़ों को साथ लेकर संगठन को मजबूत किया जा रहा है.

नया अखाड़ा में भी दो फाड़: बता दे कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ों से मिलकर बनती है, लेकिन हरिद्वार कुंभ से पहले अखाड़ा परिषद दो गुटों में बंट गई है. एक गुट के अध्यक्ष महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी और महामंत्री राजेंद्रदास हैं. वहीं दूसरे गुट के अध्यक्ष, निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी और महामंत्री हरी गिरी हैं. इसलिए अखाड़ा परिषद के महानिर्वाणी और निरंजनी गुट में बंट गई है.

शुक्रवार को जूना अखाड़े में नया उदासीन अखाड़ा के सचिव महंत गणेश दास ने निरंजनी गुट को समर्थन दिया और शिकायती पत्र भी सौंपा. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अखाड़े के कुछ साधु संत अखाड़े की परंपराओं और धार्मिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हैं.