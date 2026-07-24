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कुंभ से पहले अखाड़ा परिषद में गुटबाजी! पंजाब से आए नया उदासीन अखाड़े के संत, निरंजनी गुट को दिया समर्थन

पंजाब से आए श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के संतों ने निरंजनी गुट वाली अखाड़ा परिषद को अपना समर्थन देने की घोषणा की.

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कुंभ से पहले अखाड़ा परिषद में गुटबाजी! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 24, 2026 at 5:56 PM IST

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हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में अगले साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले से पहले अखाड़ा परिषद से जुड़े अखाड़ों में घमासान और गुटबाजी जारी है. शुक्रवार को जूना अखाड़े में आयोजित साधु संतों की बैठक में अखाड़ों की एकजुटता और आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई. बैठक में अखाड़ा परिषद के निरंजनी गुट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, महामंत्री महंत हरिगिरि सहित कई साधु संत महात्मा मौजूद रहे.

इस दौरान पंजाब से आए श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के सचिव महंत गणेश दास के नेतृत्व में साधु संतों ने निरंजनी गुट वाली अखाड़ा परिषद को अपना समर्थन देने की घोषणा की. इसके बाद परिषद की ओर से दावा किया गया कि अब उन्हें कुल नौ अखाड़ों का समर्थन प्राप्त है. परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में अखाड़ा परिषद में 13 अखाड़े हैं और बहुमत से अधिक अखाड़ों को साथ लेकर संगठन को मजबूत किया जा रहा है.

नया अखाड़ा में भी दो फाड़: बता दे कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ों से मिलकर बनती है, लेकिन हरिद्वार कुंभ से पहले अखाड़ा परिषद दो गुटों में बंट गई है. एक गुट के अध्यक्ष महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी और महामंत्री राजेंद्रदास हैं. वहीं दूसरे गुट के अध्यक्ष, निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी और महामंत्री हरी गिरी हैं. इसलिए अखाड़ा परिषद के महानिर्वाणी और निरंजनी गुट में बंट गई है.

शुक्रवार को जूना अखाड़े में नया उदासीन अखाड़ा के सचिव महंत गणेश दास ने निरंजनी गुट को समर्थन दिया और शिकायती पत्र भी सौंपा. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अखाड़े के कुछ साधु संत अखाड़े की परंपराओं और धार्मिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हैं.

कुंभ मेले जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में देवताओं का परंपरानुसार स्नान तक नहीं कराया जा रहा है, जो अखाड़े की प्राचीन परंपराओं के विपरीत है. ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई. इस संबंध में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को एक शिकायती पत्र भी सौंपा. पत्र में पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है.
-महंत गणेश दास, सचिव, नया उदासीन अखाड़ा-

वहीं हरिद्वार में नया अखाड़ा के मुख्य महंत भगत राम ने सभी आरोपों को सिरे से नकारा. ऑन कैमरा ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि

जो संत पंजाब से आए थे, वो कई साल पहले अखाड़े से बाहर कर दिए गए थे. उन्होंने अखाड़े की संपत्ति को खुर्दबुर्द किया था और कई विरोधी गतिविधियों में शामिल थे. यदि उन्होंने अखाड़े से जुड़े होने का दावा किया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-भगत राम, मुख्य महंत, नया अखाड़ा-

अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरि ने कहा कि शिकायत गंभीर है. अखाड़ा परिषद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी. आवश्यकता पड़ने पर मामले को शासन प्रशासन के संज्ञान में भी लाया जाएगा तथा विधिक राय लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि उनकी किसी अखाड़ा परिषद से कोई वैर नहीं है.

अखाड़ा परिषद ही वैध अखाड़ा परिषद है और अब उन्हें हमें अखाड़ों का समर्थन प्राप्त है. आगामी कुंभ मेले में सभी समर्थक अखाड़े पूरी एकजुटता के साथ भाग लेंगे. परिषद सभी अखाड़ों को साथ लेकर शाही स्नान की परंपरा का निर्वहन करेगी और सनातन परंपराओं की गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे.
-महंत रविंद्रपुरी, अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद-

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