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गुरुग्राम में पंजाब के शख्स की संदिग्ध मौत, पत्नी पर हत्या का आरोप, 7 साल के बेटे ने बनाया वीडियो

गुरुग्राम में डेंसो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत 36 वर्षीय एसोसिएट ऑपरेटर संजीव यादव की संदिग्ध मौत. पत्नी पर हत्या का आरोप.

DEATH OF A MAN IN GURUGRAM
DEATH OF A MAN IN GURUGRAM (Sanjeev Yadav Family)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 2, 2026 at 12:20 PM IST

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गुरुग्राम: सूरत नगर इलाके में डेंसो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत 36 वर्षीय एसोसिएट ऑपरेटर संजीव यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. संजीव का शव उनके घर में फंदे से लटका मिला. घटना के समय घर में उनकी पत्नी मनप्रीत कौर और सात वर्षीय बेटा मौजूद थे. अब इस मामले में नया मोड़ आया है. दरअसल संजीव यादव के मासूम बेटे ने अपने पिता को फंदे पर लटका देख मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था. जिसने केस की जांच मोड़ दी है. परिजनों के आरोपों के बाद पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और हर पहलू से जांच की जा रही है.

गुरुग्राम में शख्स की संदिग्ध मौत: गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार को हुई. संजीव की पत्नी ने अपने मायके और ससुराल पक्ष को फोन कर पति के फंदे पर लटकने की सूचना दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

गुरुग्राम में पंजाब के शख्स की संदिग्ध मौत, पत्नी पर हत्या का आरोप (ETV Bharat)

सात वर्षीय बेटे ने बनाया वीडियो: परिजनों का दावा है कि घटना के दौरान सात वर्षीय बेटा मोबाइल से वीडियो बना रहा था. वीडियो में बच्चा अपने दादा से कहता सुनाई देता है कि उसके पिता फंदे पर लटके हैं. वहीं उसकी मां उन्हें नीचे उतारने के लिए आवाज लगा रही थी. ये वीडियो अब पुलिस जांच का अहम हिस्सा बन गया है.

संजीव की बहन ने जताई हत्या की आशंका: वहीं संजीव की बहन किरण ने आरोप लगाया कि भाई और भाभी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. हाल ही में पत्नी ने तलाक की मांग भी की थी. उनका कहना है कि संजीव आत्महत्या नहीं कर सकता था और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

पिता ने की निष्पक्ष जांच की मांंग: मृतक के पिता रामसेवक यादव ने भी हत्या की आशंका जताई है. उनका आरोप है कि बेटे की मौत सामान्य आत्महत्या नहीं है. उन्होंने कहा कि संजीव के शरीर पर ऐसे निशान नहीं थे, जिससे मामला सीधा आत्महत्या का लगे.

पंजाब का रहने वाला था संजीव: संजीव यादव मूल रूप से पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे, जबकि मनप्रीत कौर अंबाला की निवासी हैं. दोनों की मुलाकात गुरुग्राम स्थित डेंसो कंपनी में नौकरी के दौरान हुई थी. दोस्ती प्यार में बदली और 29 अप्रैल 2018 को दोनों ने लव मैरिज कर ली. शादी के बाद वे सूरत नगर में रहने लगे. वर्ष 2019 में बेटे के जन्म के बाद मनप्रीत ने नौकरी छोड़ दी, जबकि संजीव कंपनी में कार्यरत रहे.

पुलिस की जांच जारी: वहीं जांच अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि "पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), डिजिटल साक्ष्य और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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