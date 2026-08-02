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गुरुग्राम में पंजाब के शख्स की संदिग्ध मौत, पत्नी पर हत्या का आरोप, 7 साल के बेटे ने बनाया वीडियो

गुरुग्राम: सूरत नगर इलाके में डेंसो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत 36 वर्षीय एसोसिएट ऑपरेटर संजीव यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. संजीव का शव उनके घर में फंदे से लटका मिला. घटना के समय घर में उनकी पत्नी मनप्रीत कौर और सात वर्षीय बेटा मौजूद थे. अब इस मामले में नया मोड़ आया है. दरअसल संजीव यादव के मासूम बेटे ने अपने पिता को फंदे पर लटका देख मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था. जिसने केस की जांच मोड़ दी है. परिजनों के आरोपों के बाद पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और हर पहलू से जांच की जा रही है.

गुरुग्राम में शख्स की संदिग्ध मौत: गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार को हुई. संजीव की पत्नी ने अपने मायके और ससुराल पक्ष को फोन कर पति के फंदे पर लटकने की सूचना दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

गुरुग्राम में पंजाब के शख्स की संदिग्ध मौत, पत्नी पर हत्या का आरोप (ETV Bharat)

सात वर्षीय बेटे ने बनाया वीडियो: परिजनों का दावा है कि घटना के दौरान सात वर्षीय बेटा मोबाइल से वीडियो बना रहा था. वीडियो में बच्चा अपने दादा से कहता सुनाई देता है कि उसके पिता फंदे पर लटके हैं. वहीं उसकी मां उन्हें नीचे उतारने के लिए आवाज लगा रही थी. ये वीडियो अब पुलिस जांच का अहम हिस्सा बन गया है.

संजीव की बहन ने जताई हत्या की आशंका: वहीं संजीव की बहन किरण ने आरोप लगाया कि भाई और भाभी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. हाल ही में पत्नी ने तलाक की मांग भी की थी. उनका कहना है कि संजीव आत्महत्या नहीं कर सकता था और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.