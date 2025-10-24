ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री से मिले पंजाब सरकार के दो मंत्री, गुरु तेगबहादुर के 350वें शहीदी दिवस के लिए किया आमंत्रित

पंजाब सरकार के मंत्रियों ने रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उन्हें गुरु तेगबहादुर के 350वें शहीदी दिवस के लिए आमंत्रित किया.

CM Hemant Soren
पंजाब के मंत्रियों के साथ सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 24, 2025 at 4:40 PM IST

रांची: पंजाब सरकार सिखों के गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को योदगार बनाने की तैयारी की है. इसके लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर के गणमान्य हस्तियों को आमंत्रित किया जा रहा है. इसी सिलसिले में पंजाब सरकार के दो मंत्रियों ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया.

पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. दोनों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सिखों के 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया.

मुख्यमंत्री को उन्होंने अवगत कराया कि यह आयोजन गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान, समर्पण, त्याग, आदर्श और जनकल्याण के प्रति उनके संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है. इस आयोजन में देशभर के संत महात्माओं सहित विभिन्न राज्यों के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है. इस मौके पर मंत्रियों ने सीएम को स्वर्ण मंदिर की तस्वीर सौंपी. वहीं मुख्यमंत्री ने भी स्मृति चिन्ह भेंट किया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंजाब सरकार की ओर से मिले आमंत्रण के लिए दोनों मंत्रियों के प्रति धन्यवाद प्रकट किया. साथ ही आयोजन की सफलता के लिए उन्हें अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की.

बता दें कि 25 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब में अरदास के साथ इन कार्यक्रमों की शुरुआत होगी. इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, कैबिनेट के सभी मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब में मत्था टेकेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी के शहीदी स्थलों पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. 25 अक्टूबर की शाम गुरुद्वारा श्री रकाब गंज साहिब में विशाल कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाएगा और गुरु साहिब के जीवन, उपदेशों और दर्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे महीने भर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

