“न्याय व्यवस्था उत्पीड़न का साधन नहीं, हर गवाह आरोपी नहीं होता”... गौण व्यक्तियों को आरोपी बनाने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में “गौण या परिधीय व्यक्तियों” को बिना ठोस आधार के आरोपी बनाने की प्रवृत्ति पर कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने टिप्पणी की है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था किसी व्यक्ति का उत्पीड़न करने या उस पर दबाव बनाने का साधन नहीं बन सकती. कोर्ट ने कहा कि कई बार शिकायतकर्ता मुख्य आरोपियों से आगे बढ़कर अन्य लोगों को भी मामले में घसीटने की कोशिश करते हैं, जो निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के खिलाफ है.

सिरसा सत्र अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट की मुहर: जस्टिस सुमीत गोयल ने यह टिप्पणी उस समय की, जब उन्होंने विजय कुमार नामक व्यक्ति की एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज किया.विजय कुमार ने 7 अप्रैल 2021 को सिरसा के सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने तीन अतिरिक्त व्यक्तियों को आरोपी के रूप में तलब करने से इंकार कर दिया था. यह मामला जिला सिरसा के ऐलनाबाद थाना क्षेत्र में हुई मारपीट से जुड़ा एक आपराधिक प्रकरण था.

"नए आरोपी को तलब करने की शक्ति असाधारण": हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत किसी नए आरोपी को तलब करने की शक्ति असाधारण है और इसका उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब अदालत के समक्ष मजबूत और ठोस साक्ष्य मौजूद हों. अदालत ने कहा कि “सिर्फ संभावना या पुराने आरोपों की पुनरावृत्ति” धारा 319 के प्रयोग का आधार नहीं बन सकती. यह प्रावधान सामान्य नहीं, बल्कि अपवाद के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो.