ETV Bharat / state

"वर्दी पहनना मौलिक अधिकार खोना नहीं", हाईकोर्ट ने CRPF जवान की बर्खास्तगी के आदेश को किया रद्द

अपनी शादी के लिए छुट्टी पर गए सीआरपीएफ जवान को सीआरपीएफ ने बर्खास्त किया, अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया इंसाफ. मौलिक अधिकारों का बताया हनन.

हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ जवान को दिया न्याय
हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ जवान को दिया न्याय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 31, 2026 at 9:00 AM IST

|

Updated : January 31, 2026 at 10:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ के जवान के हक में अहम फैसला सुनाया. दरअसल, कोर्ट ने सीआरपीएफ जवान की बर्खास्तगी के मामले में अहम फैसला सुनाया है. अपनी शादी के लिए छुट्टी पर गए जवान को बर्खास्त कर दिया गया था. जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने जवान की बर्खास्तगी को अवैध करार दिया है.

कोर्ट ने क्या कहा?: जस्टिस संदीप मोदगिल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि "शादी के कारण केवल तीन दिन की अनुपस्थिति के आधार पर सेवा से हटाना असंगत होने के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों का भी उल्लंघन है". वहीं, कोर्ट ने जवान को सेवा बहाल करने समेत पूरी सेवा निरंतरता देने के और बकाया वेतन पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश दिया है.

शादी के लिए नहीं दिया गया अवकाश: मामले के याचिकाकर्ता भिवानी निवासी नवीन (पूर्व कांस्टेबल, जीडी) की सीआरपीएफ में 5 जनवरी 2015 को अस्थायी आधार पर नियुक्ति हुई. फिर उन्होंने गुरुग्राम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र (लातूर) और ग्वालियर में प्रशिक्षण लिया. प्रशिक्षण के दौरान नवीन के पांव में चोट लगी, जिसे कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने दुर्घटनावश लगना बताया. इसके बाद अप्रैल 2017 में नवीन की शादी तय हुई, जिसके लिए उन्होंने अवकाश मांगा. लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई. नवीन 26 से 29 अप्रैल 2017 तक तीन दिन अनुपस्थित रहे, क्योंकि 28 अप्रैल को उनका विवाह था. इसके बाद उन्होंने तुरंत ड्यूटी ज्वाइन की.

टेंपरेरी सर्विस रूल्स के तहत सेवा से हटाया: मामले में बिना शोकॉज नोटिस और बिना विभागीय जांच कराए ग्वालियर स्थित ग्रुप सेंटर के कमांडेंट ने 19 मई 2017 को नवीन को सीसीएस (टेंपरेरी सर्विस) रूल्स के तहत सेवा से हटा दिया. साथ ही उनकी अपील 18 जनवरी 2018 को खारिज कर दी गई. वहीं, हाईकोर्ट ने पाया कि सीआरपीएफ कर्मचारियों सीसीएस नियम नहीं, बल्कि सीआरपीएफ अधिनियम और नियम लागू होते हैं. ऐसे में अनुशासनात्मक आरोपों पर सीसीएस रूल्स के तहत की गई कार्रवाई कानूनन गलत है.

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन: कोर्ट ने कहा कि "बर्खास्तगी का आधार जब कथित अनुशासनहीनता है, तो उसे “टर्मिनेशन सिम्प्लिसिटर” बताकर जांच से बचा नहीं जा सकता. जबकि वास्तविकता में यह दुराचार के आरोप पर आधारित है. ऐसे मामलों में बिना जांच की गई कार्रवाई न केवल दंडात्मक होती है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी खुला उल्लंघन करती है".

कानून का उल्लंघन: कोर्ट ने माना कि तीन दिन की अनुपस्थिति, विवाह जैसे व्यक्तिगत कारण से काफी मामूली है. दो साल से अधिक प्रशिक्षण और सेवा देने वाले जवान को इस आधार पर निकालना, मनमाना और अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन है.

वर्दी पहनना मौलिक अधिकार खोना नहीं: कोर्ट ने कई मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि "अनुशासन के नाम पर मानवता और न्याय को नहीं कुचला जा सकता. वर्दी पहनने से कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार नहीं खो देता". कोर्ट ने मामले में 19 मई 2017 और 18 जनवरी 2018 के आदेश रद्द करते हुए नवीन को 19 मई 2016 से सेवा में पुन: बहाल करने, पूरी निरंतरता देने और बकाया वेतन व लाभों का भुगतान 6 प्रतिशत ब्याज के साथ करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने चार सप्ताह में आदेश लागू करने को कहा है.

ये भी पढ़ें: चलती बस में रील बनाना पड़ा भारी, सवारियों से अभद्र व्यवहार का भी आरोप, HKRNL ने कंडक्टर को किया टर्मिनेट

ये भी पढ़ें: पंचकूला के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से पंचकर्म टेक्निशियन कोर्स करने का अनोखा मौका, जानें एडमिशन की प्रक्रिया और आखिरी तारीख

Last Updated : January 31, 2026 at 10:13 AM IST

TAGGED:

PUNJAB HARYANA HIGH COURT
CRPF SOLDIER JUSTICE
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
सीआरपीएफ जवान को न्याय
CRPF SOLDIER JUSTICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.