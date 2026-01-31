ETV Bharat / state

"वर्दी पहनना मौलिक अधिकार खोना नहीं", हाईकोर्ट ने CRPF जवान की बर्खास्तगी के आदेश को किया रद्द

पंचकूला: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ के जवान के हक में अहम फैसला सुनाया. दरअसल, कोर्ट ने सीआरपीएफ जवान की बर्खास्तगी के मामले में अहम फैसला सुनाया है. अपनी शादी के लिए छुट्टी पर गए जवान को बर्खास्त कर दिया गया था. जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने जवान की बर्खास्तगी को अवैध करार दिया है.

कोर्ट ने क्या कहा?: जस्टिस संदीप मोदगिल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि "शादी के कारण केवल तीन दिन की अनुपस्थिति के आधार पर सेवा से हटाना असंगत होने के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों का भी उल्लंघन है". वहीं, कोर्ट ने जवान को सेवा बहाल करने समेत पूरी सेवा निरंतरता देने के और बकाया वेतन पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश दिया है.

शादी के लिए नहीं दिया गया अवकाश: मामले के याचिकाकर्ता भिवानी निवासी नवीन (पूर्व कांस्टेबल, जीडी) की सीआरपीएफ में 5 जनवरी 2015 को अस्थायी आधार पर नियुक्ति हुई. फिर उन्होंने गुरुग्राम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र (लातूर) और ग्वालियर में प्रशिक्षण लिया. प्रशिक्षण के दौरान नवीन के पांव में चोट लगी, जिसे कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने दुर्घटनावश लगना बताया. इसके बाद अप्रैल 2017 में नवीन की शादी तय हुई, जिसके लिए उन्होंने अवकाश मांगा. लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई. नवीन 26 से 29 अप्रैल 2017 तक तीन दिन अनुपस्थित रहे, क्योंकि 28 अप्रैल को उनका विवाह था. इसके बाद उन्होंने तुरंत ड्यूटी ज्वाइन की.

टेंपरेरी सर्विस रूल्स के तहत सेवा से हटाया: मामले में बिना शोकॉज नोटिस और बिना विभागीय जांच कराए ग्वालियर स्थित ग्रुप सेंटर के कमांडेंट ने 19 मई 2017 को नवीन को सीसीएस (टेंपरेरी सर्विस) रूल्स के तहत सेवा से हटा दिया. साथ ही उनकी अपील 18 जनवरी 2018 को खारिज कर दी गई. वहीं, हाईकोर्ट ने पाया कि सीआरपीएफ कर्मचारियों सीसीएस नियम नहीं, बल्कि सीआरपीएफ अधिनियम और नियम लागू होते हैं. ऐसे में अनुशासनात्मक आरोपों पर सीसीएस रूल्स के तहत की गई कार्रवाई कानूनन गलत है.

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन: कोर्ट ने कहा कि "बर्खास्तगी का आधार जब कथित अनुशासनहीनता है, तो उसे “टर्मिनेशन सिम्प्लिसिटर” बताकर जांच से बचा नहीं जा सकता. जबकि वास्तविकता में यह दुराचार के आरोप पर आधारित है. ऐसे मामलों में बिना जांच की गई कार्रवाई न केवल दंडात्मक होती है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी खुला उल्लंघन करती है".