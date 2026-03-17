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पंजाब हरियाणा बार काउंसिल चुनाव: चंडीगढ़ जिला अदालत में दो दिन रहेगा नो वर्क डे

पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चुनावों में इस बार 23 पदों पर कुल 157 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी है.

Punjab Haryana Bar Council Election
Punjab Haryana Bar Council Election (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 17, 2026 at 7:18 AM IST

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चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा बार काउंसिल चुनाव के चलते 17 और 18 मार्च 2026 को चंडीगढ़ जिला अदालत में नो वर्क डे रहेगा. इस दौरान वकील नियमित कामकाज से दूर रहेंगे, ताकि वो चुनाव में हिस्सा ले सकें और अपना वोट डाल सकें. ये फैसला चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन की ओर से लिया गया है.

पंजाब हरियाणा बार काउंसिल चुनाव: चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के प्रधान अशोक चौहान, उपाध्यक्ष संदीप गुर्जर और सचिव अमीश शर्मा ने अदालत के न्यायिक अधिकारियों से इस फैसले में सहयोग करने की अपील भी की है. बार काउंसिल के चुनाव पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में एक साथ हो रहे हैं. हालांकि इन दो दिनों में अदालत का काम पूरी तरह बंद नहीं रहेगा. जरूरी मामलों को देखने के लिए वकीलों और क्लर्कों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि कोर्ट आने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो.

वकीलों और क्लर्कों की लगाई गई जिम्मेदारी: इसके तहत अदालत की अलग-अलग मंजिलों पर वकीलों और क्लर्कों को जिम्मेदारी दी गई है. पहली मंजिल पर दिनेश और अरुण भाटिया के साथ क्लर्क काका राम और विजय शर्मा मौजूद रहेंगे. दूसरी मंजिल पर विवेक कुमार शर्मा और अभिषेक चौहान के साथ क्लर्क अनिल कुमार, मनोज कुमार और जय प्रकाश तैनात रहेंगे.

जरूरी केसों की होगी सुनवाई: तीसरी मंजिल की जिम्मेदारी मनजीत सिंह, विकास कुमार और विकास गुप्ता को दी गई है. इनके साथ क्लर्क सुरजीत सिंह, शिव थापर और दयाल कुमार रहेंगे. वहीं चौथी मंजिल पर राजेश शर्मा, हिमांशु शर्मा और पूजा रानी के साथ क्लर्क जगदीप सिंह, दीपक और रजिंदर ड्यूटी पर रहेंगे. बार एसोसिएशन का कहना है कि ये व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि वकील चुनाव में भाग ले सकें और साथ ही अदालत के जरूरी काम भी चलते रहें.

23 पदों के लिए 157 उम्मीदवार: पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चुनावों में इस बार 23 पदों पर कुल 157 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी है. गौर करने वाली बात ये है कि बार काउंसिल में पहली बार सात महिला सदस्य चुनी जाएंगी, जिनमें से पांच सीट आरक्षित हैं. यही कारण है कि 53 महिला वकील भी प्रतिनिधित्व के लिए बतौर उम्मीदवार आगे आई हैं.

हरियाणा और पंजाब में 18 मार्च को मतदान: गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब में 18 मार्च, जबकि चंडीगढ़ में 17 मार्च को मतदान होगा. इन चुनावों में कुल 1,14,758 वकील अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वहीं, मतगणना पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में बीस मार्च से शुरू की जाएगी, जिसके एक महीने से अधिक समय तक जारी रहने की संभावना है.

हरियाणा के वकील मतदाता अधिक: बार काउंसिल के चुनावों में इस बार हरियाणा का दबदबा अधिक रहने का कारण हरियाणा के सबसे अधिक, कुल 59,345 वकील मतदाताओं का होना है. इसकी तुलना में पंजाब के 37,873 और चंडीगढ़ के 17,540 वकील ही मताधिकार का प्रयोग करेंगे. हरियाणा के वकील मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण ही इनकी भूमिका निर्णायक होनी मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें- पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल में रहेगा हरियाणा का दबदबा, पहली बार चुनी जाएंगी सात महिला सदस्य

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