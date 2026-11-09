ETV Bharat / state

बिहार में पंजाब के मैकेनिक का मर्डर, लोहे की रॉड से हमला कर हत्या

हत्या का आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी हार्वेस्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल लोहे की रॉड भी बरामद कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार, बोचहां थाना क्षेत्र के बल्थी रसूलपुर गांव में धान की कटाई के लिए पंजाब से हार्वेस्टर मशीन और उसकी टीम पहुंची हुई थी.