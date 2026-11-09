बिहार में पंजाब के मैकेनिक का मर्डर, लोहे की रॉड से हमला कर हत्या
Muzaffarpur Murder: पंजाब से आए मशीन चालक और मैकेनिक के बीच विवाद, लोहे की रॉड से हमला. इलाज के दौरान मैकेनिक की मौत. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 9, 2026 at 8:56 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. जिले के बोचहां थाना क्षेत्र में हार्वेस्टर मशीन की मरम्मत के दौरान हुए विवाद में चालक ने लोहे की रॉड से हमला कर मैकेनिक को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल मैकेनिक की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.
मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी हार्वेस्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल लोहे की रॉड भी बरामद कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार, बोचहां थाना क्षेत्र के बल्थी रसूलपुर गांव में धान की कटाई के लिए पंजाब से हार्वेस्टर मशीन और उसकी टीम पहुंची हुई थी.
क्या है पूरा मामला?
7 नवंबर की रात मशीन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई. मशीन को ठीक करने के लिए कंपनी की ओर से पंजाब से आए मैकेनिक अमरजीत सिंह मरम्मत का काम कर रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर मैकेनिक अमरजीत सिंह और हार्वेस्टर चालक गुरप्रीत सिंह के बीच विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया.
लोहे के रॉड से हमला
आरोप है कि गुस्से में आकर चालक गुरप्रीत सिंह ने लोहे की रॉड से अमरजीत सिंह के सिर पर हमला कर दिया. हमले में मैकेनिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 8 नवंबर को उनकी मौत हो गई.
पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन
पूरे मामले पर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि धान कटाई के लिए पंजाब से मशीन चालक और उनकी टीम के सदस्य गांव आए थे. 7 नवंबर की रात मशीन में खराबी आने के दौरान मैकेनिक और चालक के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद में चालक ने लोहे की रॉड से मैकेनिक पर हमला कर दिया था. घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई.
''पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. जो पंजाब के भटिंडा जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है. घटना में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड भी बरामद कर ली गई है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है.''- राजेश सिंह प्रभाकर, ग्रामीण एसपी, मुजफ्फरपुर
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