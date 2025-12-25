ETV Bharat / state

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति पर बोले राज्यपाल कटारिया, 'जिन स्कूलों के रिजल्ट खराब, वहां टीचर्स को हटाया जाए'

उदयपुर: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर सुखाड़िया रंग मंच में शुक्रवार का सुंदर सिंह भंडारी चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और राज्य के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मेधावी छात्र-छात्राओं को नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया. इस दौरान कटारिया ने अपने संबोधन में कहा कि जिन स्कूलों में बच्चों का रिजल्ट लगातार खराब है, वहां शिक्षकों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.

कटारिया ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल: कटारिया ने आदिवासी इलाकों में सरकारी स्कूलों के कमजोर परीक्षा परिणामों को लेकर मंच से ही शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन स्कूलों में बच्चों का रिजल्ट लगातार खराब है, वहां शिक्षकों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. उन्होंने कहा, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी महोदय कहां हो, क्या हो रहा है? हमारा टीचर क्या कर रहा है? जहां-जहां स्कूलों में रिजल्ट खराब है, वहां से उन्हें हटाया जाना चाहिए. इसी क्रम में उन्होंने कहा कि झाड़ोल जैसे आदिवासी क्षेत्र से मात्र 2 ही विद्यार्थी 90 प्रतिशत की श्रेणी में आए हैं. उन्होंने बाबूलाल खराड़ी की ओर देखते हुए कहा कि वहां शिक्षा की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है. वहीं, कटारिया ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित रहा.

पंचायत चुनाव प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता पर दिया जवाब: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ट्रस्ट द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय है. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्र-छात्राओं का मनोबल बढ़ता है. पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री खर्रा ने कहा कि चुनावों की तैयारियां पूरी हैं और इस संबंध में उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा है. हालांकि उन्होंने चुनाव की तिथि को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी. पंचायती राज चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रत्याशी की शिक्षा कम से कम सेकंडरी या सीनियर सेकंडरी होनी चाहिए, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा.