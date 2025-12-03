SIR को लेकर बोले पंजाब के राज्यपाल कटारिया, 'जो अपने देश से प्यार करता है, वे इसे स्वीकार करेगा'
गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया ने देवास योजना की कल्पना की थी.
Published : December 3, 2025 at 5:10 PM IST
भीलवाड़ा: पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया बुधवार को शहर में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे. इस दौरान राज्यपाल ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कहा कि इसको समझने का अंतर है. जो अपने देश से प्यार करता है, वह चाहता है कि देश के नागरिकों को ही इसका लाभ मिले. जो देश के बारे में सोचते हैं, वे एसआईआर को स्वीकार करेंगे.
कटारिया ने कहा कि एसआईआर को समझने का अंतर है. जो कोई भी अपने देश से प्यार करता है, उससे पूछो कि वोटर लिस्ट में भारत का नागरिक होना चाहिए या दुनिया की धर्मशाला के सब लोग? देश से प्यार करने वाला चाहे वह विपक्ष का हो या पक्ष का हो या किसी भी पार्टी को मानता हो, वह देश के बारे में सोचता है. यह दुनिया का कोई भी देश स्वीकार नहीं करता, तो हम क्यों स्वीकार करें. मैं सोचता हूं कि उस फोड़े को निकाल कर देश को देश बनाना चाहिए. भारत अपने पौरुष के कारण अतीत से आज तक जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा. भगवान यहां ऐसे व्यक्ति को भेज देता है, जो गिरते हुए देश को उठाकर फिर से चला देता है.
पढ़ें: SIR पर रार तेज: बैरवा बोले-बाहरी लोग वोट दें, यह गलत... जूली ने पूछा-बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े
देवास योजना: गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि देवास योजना की कल्पना पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया की. सुखाड़िया ने उस समय उदयपुर में पानी की समस्या के स्थाई निदान के लिए देवास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ओर फोर्थ फेज योजना बनाई थी. उस समय फर्स्ट फेज देवास योजना को पूरा भी कर दिया था, लेकिन जैसे ही राजनीति में राजनेता कमजोर होता है, तो उनकी सारी योजनाओं को उनके पीछे के लोग दफन कर देते हैं. मोहनलाल सुखाड़िया के बाद नेताओं ने फाइल को दफन कर एक तरफ डाल दिया. उन्होंने कहा कि जब मैं उदयपुर का प्रतिनिधित्व करता था, तो देवास योजना को लेकर मैंने फिर से प्रयास शुरू किया. थर्ड व फोर्थ योजना को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बार-बार आग्रह किया. तब गहलोत ने लास्ट बजट में देवास योजना को लेकर बजट स्वीकृत किया.
पढ़ें: पायलट ने पूछा-एसआईआर को लेकर इतनी हड़बड़ी में क्यों है चुनाव आयोग और केंद्र सरकार?, फेक वीडियो पर कही ये बात
50 साल तक पानी की चिंता नहीं: कटारिया ने कहा कि उसके बाद भजनलाल सरकार ने इसको आगे बढ़ाया. योजना के क्रियान्वयन में बड़ी उलझन के कारण फॉरेस्ट क्लीरियंस में भी लगभग 2 साल लग गए. थर्ड और फोर्थ फेज देवास योजना कंप्लीट होने के बाद उदयपुर में 50 साल तक पानी के बारे में कोई सवाल खड़ा नहीं होगा. उदयपुर की झीलें साल भर पानी से लबालब रहेगी. जैसी वर्तमान में बारिश में भरी रहती है. इस योजना से पीने के पानी की किल्लत मेवाड़ में दूर होगी. अरब सागर में एक्स्ट्रा पानी जाने वाला पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगा. यह केवल उदयपुर का काम नहीं, आसपास के जिलों में भी इनका लाभ मिलेगा.