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कटारिया बोले- कुछ लोगों की पीड़ा कहीं और है, जनता करेगी असली मूल्यांकन

पुराने वीडियो और पत्र विवाद पर कटारिया का पलटवार. कहा- जनता करेगी असली मूल्यांकन. जानिए पूरा मामला...

Gulab Chand Kataria
पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 5:15 PM IST

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उदयपुर: उदयपुर में हाल ही में सामने आए राजनीतिक घटनाक्रम पर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने प्रतिक्रिया दी है. पूर्व विधायक द्वारा पुराने वीडियो साझा करने और उनके समर्थक नेता की ओर से राष्ट्रपति को पत्र लिखे जाने के मुद्दे पर कटारिया ने स्पष्ट कहा कि वे इन आरोपों को गंभीरता से नहीं लेते और उनका मूल्यांकन जनता ही करेगी.

मीडिया से बातचीत करते हुए सोमवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति हमेशा जनता के बीच खड़े रहने का साहस रखता है. उन्होंने इशारों में पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों की पीड़ा कहीं और है, लेकिन वे उसे अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं. ऐसी स्थिति का इलाज समय ही करता है.

कटारिया ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Udaipur)

उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि वे पिछले 40-50 वर्षों से जनता के बीच सक्रिय हैं और इसी भरोसे पर आगे बढ़े हैं. उन्होंने कहा कि वे किसी बड़े परिवार से नहीं आते, बल्कि एक सामान्य पृष्ठभूमि से हैं और जनता के समर्थन के कारण ही इतने लंबे समय तक सक्रिय रह पाए हैं. कटारिया ने यह भी कहा कि उनके सार्वजनिक जीवन पर कोई दाग नहीं लगा है और उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है.

पंजाब के राज्यपाल ने अपने कार्यों का ब्योरा देते हुए कहा कि वे चंडीगढ़ में रहते हुए भी लगातार जनता के संपर्क में हैं. उन्होंने दावा किया कि वे नियमित रूप से लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति लोगों से पूछकर उनके कामकाज की सच्चाई जान सकता है. उदयपुर में अपनी सक्रियता पर उठे सवालों के जवाब में कटारिया ने कहा कि उनका इस क्षेत्र से भावनात्मक जुड़ाव है और आगे भी बना रहेगा.

पढ़ें : SIR को लेकर बोले पंजाब के राज्यपाल कटारिया, 'जो अपने देश से प्यार करता है, वे इसे स्वीकार करेगा'

उन्होंने कहा कि पद अस्थायी होता है, लेकिन जनता के साथ उनका संबंध स्थायी है. राजनीतिक विवाद पर उन्होंने कहा कि वे इसे विरोध नहीं मानते, बल्कि असहमति के रूप में देखते हैं. यदि किसी को कोई तकलीफ है तो उसे सामने आकर बताना चाहिए, ताकि उसका समाधान किया जा सके. चुनाव हार-जीत को सामान्य बताते हुए उन्होंने कहा कि मैदान छोड़ देना उचित नहीं है.

भाजपा की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार किया और कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए वे पार्टी राजनीति से दूर हैं. वहीं, शहर विधायक ताराचंद जैन के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में जनता का भरोसा उनके साथ है. हाल ही में मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो साझा किया था, जिसमें कटारिया का विरोध दिखाया गया था. इसके अलावा, भाजपा नेता विजय प्रकाश विप्लवी ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कटारिया के दौरों पर सवाल उठाए थे.

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