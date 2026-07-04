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उदयपुर पहुंचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, देवास-III और देवास-IV प्रोजेक्ट का काम देखा

अधिकारियों से परियोजना की जानकारी लेते कटारिया ( ETV Bharat Udaipur )