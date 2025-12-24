ETV Bharat / state

Flower show : रंग-बिरंगे फूलों से महकी फतहसागर झील, 100 से अधिक प्रजातियों का कलात्मक प्रदर्शन

पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने फतहसागर झील की पाल पर भव्य पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया.

Flower Exhibition In Udaipur
उदयपुर में प्रदर्शनी में सजे पुष्प (Etv Bharat Udaipur)
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में जिला प्रशासन एवं उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) के संयुक्त तत्वावधान में विश्वप्रसिद्ध फतहसागर झील की पाल पर 10 दिवसीय भव्य पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया. इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने किया. शुभारंभ के साथ ही फतहसागर की पाल रंग-बिरंगे और विविध प्रजातियों के पुष्पों की खुशबू से महक उठी. यह प्रदर्शनी शीतकालीन अवकाश के दौरान शिल्पग्राम के समानांतर आयोजित की गई है, जो पर्यटकों और शहरवासियों के लिए एक बड़े आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

इस बार पाल पर विभिन्न स्थानों पर आकर्षक सेल्फी प्वाइंट तैयार किए गए हैं. साथ ही पूरे प्रदर्शनी क्षेत्र में विशेष नाइट लाइटिंग का प्रबंध किया गया है, जिससे रात के समय भी फूलों की सुंदरता अलग ही छटा बिखेरेगी. 10 दिनों तक चलने वाले इस फ्लावर शो में 100 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के रंग-बिरंगे फूल प्रदर्शित किए गए हैं. इसके अलावा कई दुर्लभ और विशेष किस्म के पौधे भी दर्शकों के लिए रखे गए हैं. फूलों से मोर, तितलियां सहित अन्य आकर्षक आकृतियां बनाई गई हैं, जो बच्चों और युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित कर रही हैं.

'पुष्प की अभिलाषा' का किया जिक्र : पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पुष्प की महानता का वर्णन माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में मिलता है कि 'पुष्प की अभिलाषा' क्या होती है. पुष्प अलग-अलग रूप में अलग-अलग काम करता है. प्रदर्शनी में देश-विदेश की अनेक प्रजातियों के फूलों को आकर्षक और कलात्मक ढंग से सजाया गया है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. फूलों की थीम आधारित सजावट, रंग संयोजन और प्राकृतिक सौंदर्य ने फतहसागर झील की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है.

Flower Exhibition In Udaipur
प्रदर्शनी में सजे फूल (Etv Bharat Udaipur)

बड़ी संख्या में पर्यटक : शुभारंभ समारोह में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता, जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, यूडीए आयुक्त राहुल जैन सहित बड़ी संख्या में पर्यटक और आमजन मौजूद रहे, जिन्होंने पुष्प प्रदर्शनी का आनंद लिया. अतिथियों ने पुष्प प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल शहर की सुंदरता को निखारते हैं, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं.

Flower Exhibition In Udaipur
पुष्प सज्जा (Etv Bharat Udaipur)

फतहसागर झील पर आयोजित यह पुष्प प्रदर्शनी उदयपुर की पहचान में एक नया आयाम जोड़ रही है. प्रशासन ने बताया कि यह प्रदर्शनी आगामी दस दिनों तक आमजन के लिए खुली रहेगी. सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात की उचित व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि पर्यटक और शहरवासी बिना किसी परेशानी के इस रंगीन पुष्प संसार का आनंद ले सकें.

Flower Exhibition In Udaipur
फूलों से बने हाथी (Etv Bharat Udaipur)

क्या बोले पर्यटक: फ्लावर शो देखने पहुंचे सैलानियों ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि फतहसागर झील की पाल पर इस सुहावने मौसम में 100 से अधिक प्रजातियों के रंग-बिरंगे फूलों को एक साथ देखना एक अद्भुत अनुभव है. एक पर्यटक अनिल शर्मा ने कहा कि उदयपुर लेक सिटी के नाम से मशहूर है, लेकिन हम इस फ्लावर शो का बेसब्री से साल भर इंतजार करते हैं. शाम होते ही रंग-बिरंगी लाइट्स और सजावट से इसकी खूबसूरती दोगुनी हो जाती है, और फतहसागर झील की पाल इस रोशनी को और निखार रही है. महाराष्ट्र से आए पर्यटक राजेश ने कहा कि प्राकृतिक परिवेश में आयोजित यह प्रदर्शनी पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का एक बड़ा संदेश देती है.

Flower Exhibition In Udaipur
प्रदर्शनी का आनंद लेते पर्यटक (Etv Bharat Udaipur)

