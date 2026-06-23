'जनता राजनीति में सेवा को भेजती है, लूटने को नहीं': अलवर में बोले राज्यपाल कटारिया
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि पश्चिम बंगाल का मुद्दा राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ था. वहां बदलाव की जरूरत थी.
Published : June 23, 2026 at 5:13 PM IST
अलवर: पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने मंगलवार को अलवर में राजनीति की मौजूदा दशा पर चिंता जताई. कटारिया ने प्रताप ऑडिटोरियम में वरिष्ठजन सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि आज देश की राजनीति में सबसे ज्यादा कचोटने वाली बात यह है कि कई लोग राजनीति का गलत उपयोग कर रहे हैं, जिससे पद की गरिमा घट रही है और लोगों का विश्वास कम हो रहा है. जनता सेवा के लिए चुनकर राजनीति में भेजती है, लूटने के लिए नहीं. उन्होंने कहा कि जनता ने जमीन से उठाकर ऊपर बिठाया है तो जन सेवक बनकर काम करना चाहिए. इसी कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संघ के रजिस्ट्रेशन पर उठे सवालों को खारिज करते हुए कहा कि 100 साल से काम कर रहे विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं. उन्होंने पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ते हुए बदलाव को जरूरी बताया.
राज्यपाल कटारिया ने कहा कि वर्तमान में कई लोग राजनीति का गलत उपयोग करते हैं, जिससे पद की गरिमा घटती है. इससे लोगों का राजनीति के प्रति विश्वास और सम्मान कम हो रहा है. उन्होंने कहा कि जो जनता जमीन से उठाकर ऊपर बिठाती है, उसकी भावना के अनुरूप जन सेवक बनकर कार्य करना चाहिए. यह लोकतंत्र के भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा और देश व आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा संदेश जाएगा. उन्होंने कहा, 'सादगी मेरी सबसे बड़ी दौलत है. यदि कार्यकर्ता और जनता मुझे आशीर्वाद नहीं देती तो मेरी यात्रा यहां तक नहीं पहुंच पाती. मैं कार्यकर्ता की महानता को मानता हूं. मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और इसमें जीवन के आनंद का अनुभव होता है. अपने आप में दूरी न हो, लेकिन कुछ प्रशासनिक ढांचे के कारण कुछ दूरी बनाने का प्रयास करते हैं. मेरी कोशिश रहती है कि कार्यकर्ताओं से दूरी मिटे.'
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देवनानी बोले — संघ के मुद्दे पर सरसंघचालक दे चुके जवाब: राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ लोगों की ओर से उठाए गए सवाल का जवाब सरसंघचालक मोहन भागवत पहले ही दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि संघ देश में 100 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा है, ऐसे में संघ को किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि इस 100 साल के कार्यकाल के दौरान किसी ने संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा. आज संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जिसके साथ लाखों, करोड़ों लोग जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे प्रश्न उठाकर मीडिया में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं.
पश्चिम बंगाल में जरूरी था आवश्यक: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का मुद्दा राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ था और जिस प्रकार की वहां परिस्थितियां थीं, उसमें बदलाव की जरूरत थी. यह संपूर्ण राष्ट्रभक्त लोगों ने एकजुट होकर सत्ता में बदलाव लाने का कार्य किया, वह अद्भुत व वंदनीय है. उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार के पहले बजट में कई चीजें अपने आप में स्पष्ट हैं जो जन के साथ जुड़ी हैं. उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल भारत के नक्शे पर छाएगा.